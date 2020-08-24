美國極力消除中國DNA，不過陸股科技股仍是漲勢凌厲，今年以來至7月底為止，中証5G通信主題指數不僅超車美國那斯達克及費半指數，也勝過布局全球的科技相關指數，而且該指數成分股預期明(2021)年EPS成長將超過3成，顯示即使美國打壓中資企業，中國5G產業依然表現優異。

美國下重手 中國5G越挫越勇漲幅超過3成

今年科技股表現強勢，全球皆然，觀察國內科技ETF所追蹤的指數表現，根據彭博統計，今年至7月31日止，美國尖牙股指數漲幅居冠，超過50%，第二至第五名依序為中證5G通信主題指數、臺灣資訊科技指數、SG全球AI機器人精選指數及那斯達克100指數，漲幅均超過25%以上。

其中，最引人側目的是中證5G通信主題指數，在美國一再想要澆熄中國5G勢頭的情況之下，漲幅依然可達36.53%，位居第二，不僅優於美國那斯達克及費城半導體指數，績效也跑贏布局全球的AI、機器人、網路資安及其它5G等科技相關主題指數。同時，該指數成分股內的企業，預期明年EPS平均仍有30-35%的成長率，由此顯示，面對美國重拳，中國5G產業潛力依然暢旺。

資料來源/Bloomberg，2020/7/31

美壓中没軏 3大關鍵引爆陸股5G行情

雖然美國下狠招，強行制裁中國企業，不過，華爾街分析師依然看好阿里巴巴、騰訊、拚多多、網易等公司，也建議投資人要忽視中美衝突，應該更關注中資企業的基本面。就連最新一期的經濟學人也直指，自由世界千萬別小看中國經濟。

事實上，中國已經是全球不可或缺的市場，美國打壓並無法削弱中國5G地位，復華5G通信ETF基金經理人廖崇文認為，關鍵有三，一是中國5G技術與專利技術已從追趕者變成領先者，5G標準專利數、技術貢獻數及相關組織會員數，中國企業均獨占鰲頭。

二是中國不允許輸：美國越是封鎖中國企業，將加速中國國產化，加快自行研發、生產的腳步，有助於中國5G完整生態系統之建立，中國國內上下游產業鏈也將因此受惠。假以時日，一旦中國技術純熟，甚至超越全球，5G發展爆發力將不可同日而語。

三是中美剪不斷：美國制裁中國，損人也不利己，因為中美經貿無法分割。以立訊精密為例，已經跨入iPhone組裝代工領域，躍升為蘋概股，因為蘋果想要藉由靠攏紅色供應鏈，鞏固中國市場。所以，美國打壓中國供應鏈，也會損及本國企業。

科技股續夯 該怎麼選ETF?

隨著美國總統大選進入關鍵期，廖崇文認為，川普政府打壓中國力道只會多，不會少，對於陸股短期影響在所難免，但未來美中摩擦訊息將會逐漸鈍化，對於股市影響日益式微。

展望下半年，科技股依然是市場布局重點，而目前國內科技ETF高達10幾檔，追蹤指數包括美國的那斯達克、費半及北美等科技相關指數，台灣或台韓資訊科技指數，以及5G、AI、人工智慧、網路資安等主題指數。不過，多數科技ETF發行規模並不大，僅有元大、復華發行的5G主題ETF，成交量較大，規模至少70億台幣以上，其中，又以FH中國5G ETF(00877)所追蹤的中證5G通信主題指數績效最好。

資料來源/Bloomberg，2020/7/31

專家建議，投資科技ETF除了看所追蹤的指數報酬率，也要考慮流動性，盡量選擇規模較大的ETF，比較容易買賣。

(中時新聞網)