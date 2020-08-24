娛樂8點半》昔日「TVB五虎將」，被外界譽為「帥過劉德華」的湯鎮業，演出《天龍八部》段譽一角，在劇中俊俏帶有憂鬱的氣息，是當時女性粉絲的夢中情人，情史相當豐富的他，談過4段戀情還結過兩次婚，不過當時紅極一時的女星翁美玲為他輕生，導致演藝事業跌落谷底，雖極力重返螢光幕，則被嘲諷外型不若當年，61歲的他日前中年發福模樣曝光，相較昔日帥氣模樣根本判若兩人。

湯鎮業20歲時考入香港無線電視第八期藝員訓練班，才出道第二年就以《香城浪子》一劇走紅，同年接下《天龍八部》段譽一角，在劇中英俊不凡的瀟灑模樣，在當時掀起一股旋風，也成為家喻戶曉的大明星，隔年更和劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉組成「TVB五虎將」，氣質出眾的他被公認是五虎將顏值最高的一位，卻也因續約的事讓「TVB五虎將」瓦解。

湯鎮業曾與劉德華、梁朝偉等人組成「TVB五虎將」。（圖／微博）

這五人均正值事業顛峰之際，因為TVB「五年長約」讓劉德華為續約一事與TVB發生嫌隙，加上其他四人揚言欲跳槽進軍影壇，讓劉德華決定帶領其他人找出路，豈料當時香港兩大電影公司僅對劉德華及梁朝偉有興趣，加上無線高層得知五虎要集體跳槽，便採取各自擊破戰略，先利誘梁朝偉與無線續約，讓他頓時成了團體中的「叛徒」，五人就此埋下心結，不僅讓「TVB五虎將」名存實亡，劉德華還因此被冷凍兩年。

翁美玲傳出為湯鎮業輕生，重創其演藝事業。（圖／微博）

湯鎮業在演藝事業闖出名堂，感情生活也是不遑多讓，談過4段感情還有過2段婚姻，進入演藝圈第一段感情是與中英混血的香港小姐狄寶娜，不過戀情僅維持一年就告吹，第二段感情則是與拍攝《射鵰英雄傳》的翁美玲相戀，外貌出眾的她被譽為「最美黃蓉」，二人戀情更是外界茶餘飯後的話題，交往多年時後女方數次提出結婚遭拒，加上工作關係聚少離多，讓兩人感情亮起紅燈，此外湯鎮業被爆出有第三者，讓翁美玲對這段感情心灰意，竟選擇輕生結束年僅26歲的短暫人生，更留下遺言「親愛的，我愛你」，也讓湯鎮業慘遭千夫所指，更背負「負心漢」的罵名，形象及事業全跌至谷底，還遭多數香港人抵制，讓他只能將演藝事業轉往台灣，未料發展非預期般順利，再返回香港時人氣已不如以往，只能接演無關緊要的小配角，因此竟大膽轉換跑道改演三級片，但仍未讓事業再次翻紅。

湯鎮業中年發福後，與年輕時帥氣模樣相差甚遠。（圖／微博）

不過此段過去未讓湯鎮業感情路中斷，他先娶了有「小林青霞」稱號的中日混血演員姜坤，前後為他生了三個孩子，但這段婚姻維持8年就告吹，不過50歲的湯鎮業轉往大陸發展時，認識年僅25歲的妻子後便奉子成婚，還為他生下一對雙胞胎女兒，而在這兩段感情間，他曾邂逅一名廣州女孩，對方更為他生下一個兒子，但他並未因此隱瞞兒子身分，還大方對外宣告：「我不想外界認定他是私生子，有朝一日，我會負責給他身分」，包含2任妻子在內，3個女人為他生下6名子女，湯鎮業也一肩扛起照顧妻小責任，照顧三個家庭估計一年得砸下5百萬港幣，相當於2千萬台幣。

不過昔日被譽為「帥過劉德華」的湯鎮業，雖是不少女性粉絲的夢中情人，但61歲的他日前開微博直播與粉絲互動，不僅禿頭甚至連體型都嚴重走鐘，中年發福的模樣難以與昔日帥氣外表做出聯想，讓網友看了直嘆：「歲月真是一把無情的殺豬刀」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)