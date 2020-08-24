★★ 別再怨嘆好心沒好報，做人要有被討厭的勇氣！ ★★

★★ 只有「當你是你自己，世界才會記住你」! ★★

只有擺脫「濫好人」的心態，才有資格擁有不糾結、無負擔的人際關係。

在適者生存的世界裡，你必須適度保持強悍，才能讓人生突圍。

45篇重新定位自我的處世法則，

不是教你壞，是陪你痛快做自己，防衛你的正當利益！

【精彩書摘】

大多數人都會裝扮自己，心理學家認為，這種行為可視為是在試圖完善自己的

形象，一旦意識到某種作法或行為可以讓自己看起來更完美，大家就會傾向於持續這種行為；而保持好脾氣，就是其中一種，但從心理學的角度來看，這是一種比較隱晦的功利主義。

好脾氣通常是比較穩健的溝通策略，不過在很多時候，好脾氣也是一項形象工程。我們只是單純的希望向他人展示更好的自己，就像明明被對方的糟糕行為惹得怒火中燒，卻還是選擇說好話，這麼做的目的，多半只是想讓對方更信任自己，避免被認為是一個毫無人情味、粗暴的人。

可是這種「更好」的自己，根本沒必要，因為對於雙方的溝通並沒有太大幫助，反而會讓自己陷入更加尷尬的處境。

「好脾氣的人通常比較受歡迎」，這種想法經常讓人誤解，使得許多人在與他人相處，甚至脾氣發作起來時會提醒自己：「我應該表現得更紳士一點，要讓自己看起來更有禮貌、更寬容才對。」「我會不會因為一些不恰當的言論，或是沒有及時克制的情緒，而惹怒了對方？這會不會讓我看起來像壞人？」「大家隨時都在注意我的一舉一動，我要更謹慎小心，才能維持好人形象，不被其他人討厭。」

為了讓自己看起來更完美、更受歡迎，我們會選擇犧牲一些自由及展現自我的機會，從長遠來看，這種打造個人形象的工程，無疑會讓自己陷入更加矛盾、艱難、狹隘的處境中。

畢竟當我們過於看重自己的形象時，就會不自覺的把精力放在取悅別人、贏得好感上，而不去思考如何讓自己的能力更進一步，在滿足他人需求的同時，也妨礙了自己的成長。

有時候，改造形象確實有其必要，但問題在於這種自我修飾並不保證能產生什麼效果，在剔除了個人的真實情感後，事情並沒有如同想像中那樣變得更好，我們也沒有因此變得更加容易成功。

相反的，大家所熟知的那些天才及成功人士，都沒有刻意掩飾自己。對他們而言，形象固然很重要，但並不需要過度在意，他們照樣會在他人犯錯時指著鼻子大罵、在辯論時毫無顧忌的說出自己的觀點、情緒低落時表達自己的不滿、利益受損時憤而做出反擊。從來沒有人能夠影響他們自由表達情緒，或是讓他們壓抑自己，也自然沒有人能影響他們在各自領域的成功表現。

好形象應該是由內心自然散發出來，而不是靠一時的偽裝外在形象來達成目的。所以，我們沒有必要壓抑自己，更沒有必要委曲求全，每一個人都有自己的脾氣，會經歷情緒上的高潮和低谷，偶爾發脾氣也是人之常情，在必要時，甚至要釋放「壞脾氣」來展示自己的強勢。

●推薦書摘二：拒絕遲鈍，但要保持鈍感力

在談到好脾氣與壞脾氣之間的平衡問題時，有一個名詞叫作「鈍感」，可以作

為最好的註解。

日本作家渡邊淳一在其著作《鈍感力》中，提出這樣的解釋：「所謂『鈍感力』即是『遲鈍之力』，也就是從容面對生活中的挫折傷痛，而不要過分敏感。當今是一個壓力型的社會，跌跌撞撞的愛情、坐如針氈的職場、暗潮洶湧的人際關係，種種壓力像是有病毒的血液一樣逐漸侵蝕人的健康。鈍感力就是人生的潤滑劑、沉重現實的千斤頂；具備不為小事動搖的鈍感力，靈活和敏銳才會成為真正的才能，讓人大展拳腳，變成真正的贏家。」

渡邊淳一所提倡的是有意義的感覺遲鈍，強調的是對困境的耐力，是為人處世的態度，是「為我們贏得美好生活的手段和智慧」。他從醫學、文學的角度分析鈍感力，並認為鈍感力是人們應對競爭激烈、節奏飛快、錯綜複雜的現代社會的一個生存法門，擁有鈍感力的人在面對外界的侵犯時，能夠保持內心的平衡，並與社會和諧共處。由此可見，那些容易發脾氣的人，有時候很需要保持鈍感，才能盡量降低自己對外界的敏感程度，減少暴跳如雷的機率。

但是鈍感力並不是好好先生的標準配備，也不是老實人的特徵，許多好脾氣的人對外界環境同樣不夠敏感，可是這種不敏感只是一般的遲鈍表現，並不是鈍感力的作用，而大部分的好好先生就是這種普通的遲鈍。例如當某人不斷遭受無禮的批評和打擊，但是他對此仍舊毫無防備和覺悟，那麼就可以說這個人很遲鈍。遲鈍的人通常感覺不到外在的變化，對於壓力也渾然不覺，這種表現使得他們在處理人際關係時經常茫然不知所措。

此外，遲鈍的人對於外界的惡意常常保持無條件的寬容，這種﹁寬容﹂並非源自他們有包容之心，而是他們對於他人的惡意批評和侵犯根本就是後知後覺，或甚至不知不覺，因此多半不會在第一時間就意識到自己遭受侵害。

想要弄清楚鈍感和遲鈍的區別，可以用ＡＢＣ 理論來類比，Ａ表示客觀發生的突發事件，是個人的直覺感知到的東西；Ｂ是大腦對於感官資料的處理過程，它指的是理性思考；Ｃ 代表了結果，也就是個人的輸出，包括行動、情緒等。遲鈍的人通常只會停留在Ａ階段，甚至可能連Ａ都搞不清楚，無法準確感知到相關的內容；而懂得使用鈍感力的人則是充分了解Ａ，但是不會過分敏感，他們會平靜的分析Ａ之後再透過行動直接表現出來。

許多人會將鈍感力和遲鈍連結在一起，認為自己對外在環境表現出的「迎合」、「無所謂」就是一種鈍感力，可是真正有鈍感力的人，是懂得透過理性分析來輸出情緒和行動，而遲鈍的人則並不清楚自己所處的環境，不知道自己被人侵犯、被人利用究竟意味著什麼。

一般來說，他人表現得太親切或太惡意都可能會形成威脅，但遲鈍的人對於外在的威脅缺乏積極應對的能力。舉例來說，當老闆突然沒事獻殷勤，給某個員工很多意想不到的好處，或者突然關心員工的日常生活與工作，而此前雙方之間並沒有太多親近的接觸，那麼突如其來的示好就可能隱藏著一些危機，像是老闆可能有特別的事物想要利用這個人，或是老闆根本已經設好陷阱等著對方自己跳下去。這是表面上看來是「好的」的威脅，而遲鈍的人可能只看見表面上的善意，卻看不出背後可能存在的危險。

相反的，如果老闆突然三天兩頭刁難某個員工，經常毫無緣由的辱罵批評他，或者當面排斥和孤立他，這就屬於惡意的威脅，這種﹁壞﹂已經超出正常的上下級關係，很容易對人造成傷害和打擊。但是遲鈍的人面對這種情況，多半是感覺不到惡意，或者對這些情況不以為意，在他們眼中自己的生活沒什麼兩樣，面對的環境也沒有太大變化。

遲鈍的人會被當成「好好先生」，被認為擁有寬廣的胸懷，但實際上由於他們缺乏理性分析的能力，常常也不懂得自我保護。而真正有鈍感力的人能夠更加理智的分析外部環境，理性思考自己付出行動和感情後可能帶來的結果，他們通常會保持良好的態度主動追求和諧，在一些小事上不會斤斤計較，而且多數時候都能要求自己別那麼敏感。

但是這並不意味著他們就好說話，或是會一味的容忍和退讓，在必要的時候有鈍感力的人也會發飆動怒，尤其在涉及個人核心利益和尊嚴的大事上，他們一定會毫不含糊的做出反擊。

不僅如此，鈍感的人也有脾氣，但不表示他們就會亂發脾氣，而是知道自己在什麼時候、什麼場合該發脾氣，什麼情況下又該保持冷靜，也知道為什麼要發脾氣、脾氣該發到什麼程度，以及發完脾氣後該如何處理。

善於發脾氣的人多半懂得收放自如，他們能夠適度控制好自己的情緒，簡單來說這就是「制怒」。而善於制怒的人往往擁有比較強的鈍感力，看似對外界壓力不太敏感的他們，反而能夠妥善的控制局面，一言一行、一舉一動都拿捏得恰到好處，而這也使他們能夠更輕易的融入環境。

（本文摘自《別讓好脾氣害了你》/發光體文化出版）

【作者簡介】

周維麗

知名心理諮詢師、心理培訓專家。長期從事心理學研究和員工培訓工作，曾為多家世界五百大企業進行員工心理的系統建構，在美國、韓國、上海等地舉辦數百場心理學講座。以專門研究「不好意思」、「勇於拒絕」等應用心理學相關議題，幫助千萬人與讀者取回人生自主權，做自己的主人。著有暢銷書《別讓不好意思害了你》、《別讓不懂拒絕搞死你》。

《別讓好脾氣害了你》/發光體文化出版

(中時新聞網)