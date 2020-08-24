【回憶殺】67歲資深女星夏玲玲活躍70年代，當年以「香格格」角色紅極一時，也以《小人物狂想曲》得到金鐘喜劇女演員獎，而她的感情生活同樣備受矚目，在民風保守的年代閃嫁小10歲名主持人曹啟泰，遭到許多人酸言酸語，但兩人至今結婚34年，感情依舊甜蜜。
夏玲玲認識曹啟泰曾有一段婚姻，1986年因《連環泡》認識曹啟泰，兩人交往半年決定步上紅毯，由於女大男小的組合在當年算罕見，引起不小的聲浪，但夫妻倆不畏流言蜚語，用行動證明他們真摯的愛，婚後育有一子一女，直到34年後的現在，還是緊握彼此的雙手。
曹啟泰曾接受媒體專訪，談到這段婚姻，笑稱：「如果不是大家罵，老天爺不會那麼可憐我，讓婚姻這麼美滿！」還出了一本《結婚真好─曹啟泰321 宣言》的書，樂於分享感情觀，同時，他也分享經營婚姻的要點，「就是要有心、有趣」，讓平淡的生活充滿許多樂趣。
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(中時新聞網)
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