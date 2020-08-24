一提到如何成功，人們總想知道成功者有何人格特質、有多聰明、具備什麼樣的特殊能力，或者有什麼與眾不同的生活方式。多數人總認為，成功與個人特質息息相關。但是，擅長以全新觀點詮釋大量事例與數據的葛拉威爾，在本書第一章即直指：「成功和你想的不一樣。人們對成功的觀念，有些根本就是錯的！」

【精彩書摘】

亞洲的數字命名系統

請看看下列數字，並大聲地念出來：4、8、5、3、9、7、6。好，現在轉過頭去，花二十秒把這串數字背起來，再大聲說出來。如果你是以英語為母語者，正確無誤說出來的機率約是一半。然而，你若是中國人，幾乎每次都可答對。為什麼呢？

在人類大腦中，負責語文訊息短暫儲存的聲韻迴路部門，對聲韻和語言訊息的保留大約是兩秒。因此，我們在兩秒內複誦的訊息都很容易記起來。由於中文數字的發音非常簡短，在兩秒內就可念完4、8、5、3、9、7、6這串數字，但以英語為母語者，常常說一個數字就要耗掉一、兩秒。

神經學家戴亞恩（Stanislas Dehaene）在《數字感》（The Number Sense）一書舉例解釋：

中文數字發音極為簡短，大多數的數字可在不到四分之一秒的時間說出來（如4、7），而英文數字four、seven則需要長一點的時間，大約是三分之一秒。因此背誦一串數字，用英語比說中文需要更長的時間。世界上的語言很多，有威爾斯語、阿拉伯語、中文、英文、希伯來文等，數字構音速度和記憶廣度大有關係。構音速度最快的就是廣東話，香港人的數字記憶超強，一次可像連珠炮般背出十個數字。

西方語言和亞洲語言的數字命名系統，有很大的不同。例如14、16、17、18這幾個數字的英文是：fourteen、sixteen、seventeen、eighteen。有人或許會認為，11、12、13、15應該是oneteen、twoteen、threeteen、fiveteen，但並非如此。這幾個數字正確的說法是：eleven、twelve、thirteen、fifteen。同樣地，forty（40）、sixty（60）看起來和four（4）、six（6）有明顯的關聯。至於fifty（50）、thirty（30）、twenty（20），發音似乎和five、three、two有點像，但還是有一段差距。雖然大於二十的數字，我們會照一定的規則，先說十位數，再說個位數，如twenty-one（21）、twenty-two（22）；但十一至十九的數字，我們又倒過來，先說個位數，再說十位數，如fourteen（14）、seventeen（17）、eighteen（18）。可見英文的數字命名系統很不規則。相形之下，中文、日文、韓文的數字說法都很有規則，而且合乎邏輯，如中文的二位數「十一」、「十二」、「二十四」，都是先說十位數，再加上個位數。

因此，亞洲兒童學算術要比美國小孩快。一般四歲大的中國兒童就能從一數到四十；而同年齡的美國小孩只能數到十五，大多數孩子要到五歲，才能數到四十。換言之，以基本數學能力而言，美國小孩要比中國小孩落後一年。

由於數字命名系統的規律，亞洲兒童很容易學會加法。如果你叫任何一個以英語為母語、七歲大的孩子做這樣的心算：三十七加二十二，那孩子必須先把聽到的數字轉化為阿拉伯數字：37＋22，然後再進行計算，個位數加個位數，十位數加十位數，算出答案為59。如果你要一個亞洲孩子做同樣的題目，他一聽就可以立即進行計算，不必轉化為阿拉伯數字。

對東西方文化差異做過不少研究的西北大學心理學家福森（Karen Fuson）說道：「亞洲的數字系統讓人一目瞭然，他們對數學的態度也和西方人大不相同。亞洲兒童不只是死記硬背。我發現他們還會做類型或樣式的辨認、分析，對自己的能力有信心，而且認為這樣運算很合理。就拿分數來說，如3／5，英文的表示法為three-fifth，但中國人說『五分之三』，已會區分分母和分子。」

福森論道，由於數字命名系統的語言結構笨拙，加上基本規則看起來沒什麼道理而且複雜，西方孩子到了小學三、四年級就更討厭數學了。

相形之下，亞洲兒童對數學沒有這種困惑。他們的腦袋可以暫時儲存更多的數字，要做計算也比較快，例如分數在他們語言的表達法和分數的意義完全一樣，他們就比較喜歡數學，因為比較喜歡，就願意多努力、多上課、多做題目，形成一種良性循環。

換言之，以數學而言，亞洲人有與生俱來的優勢，而且這是一種很特別的優勢。多年來，來自中國、韓國或日本的學生，或是那些國家移民的孩子，在數學上的表現，遠比西方國家的學生要來得好。一般以為，亞洲人天生數學能力就強。1英國心理學教授林恩（Richard Lynn），甚至發表全球智商地圖，分析人種智商差異的演化基礎，認為智商和生存環境有關。他說，東亞地區的人民因天氣寒冷、求生不易，在演化的驅力下變得比較聰明，才能生存下去，因此亞洲人的智商比較高。2我們也發現，西方小孩數學能力不如亞洲兒童。我們認為，一個人要是微積分和代數很強，必然是聰明使然。但我們也可從東、西方的數字命名系統看出端倪──數學能力的好壞可能也有文化根源。

(本文摘自《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》/時報出版)

【作者簡介】

麥爾坎．葛拉威爾 Malcolm Gladwell

1963年出生於英國，成長於加拿大安大略省，畢業於多倫多大學歷史系，現居紐約。

曾任《華盛頓郵報》記者近十年，縱橫商業及科技領域，後來升任該報紐約分社主任。自1996年起為《紐約客》特約撰稿人。

善於分析生活中難以表述卻無所不在的現象，藉此解析隱藏在各個行業、各個領域的成功法則。2000年，首部著作《引爆趨勢》一出版隨即登上《紐約時報》暢銷書榜第1名，獲得美國《商業週刊》、《財星雜誌》等極度好評，「引爆趨勢」一詞更成為商業界一再傳頌和強調的觀念。

另著有《引爆趨勢》、《決斷2秒間》、《大開眼界》、《以小勝大》、《解密陌生人》等重量級鉅作（中譯本皆由時報出版）。葛拉威爾的每一部作品都創下了銷售與討論熱潮，好評不斷，更長期盤踞《紐約時報》、亞馬遜書店暢銷榜，寫下書市傳奇。

曾獲《時代》雜誌選為全球100位最具影響力人物，並有「21世紀的彼得．杜拉克」之美譽。

【譯者簡介】

廖月娟

美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。投身翻譯近二十年，譯著三十餘冊。譯作曾五度榮獲《中國時報》開卷年度好書獎、金鼎獎96年度個人獎（最佳翻譯人獎）、第四屆吳大猷科學普及著作獎（翻譯類銀籤獎），其中數冊亦於大陸地區發行簡體字版。代表譯作有賈德．戴蒙（Jared Diamond）的《大崩壞》、《槍炮、病菌與鋼鐵》、《昨日世界》等書。

《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》/時報出版

(中時新聞網)