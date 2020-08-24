天賦與努力不能保證成功，文化必然影響命運，優勢往往來自機運！一提到如何成功，人們總想知道成功者有何人格特質、有多聰明、具備什麼樣的特殊能力，或者有什麼與眾不同的生活方式。多數人總認為，成功與個人特質息息相關。但是，擅長以全新觀點詮釋大量事例與數據的葛拉威爾，在本書第一章即直指：「成功和你想的不一樣。人們對成功的觀念，有些根本就是錯的！」

【精彩書摘】

致力研究天才

第一次世界大戰落幕不久，史丹佛大學有位年輕心理學教授特曼（Lewis Terman, 1877-1956），遇見一個名叫亨利．柯威爾（Henry Cowell）的天才兒童。柯威爾家境貧寒，因為和其他孩子處不來，七歲之後就沒上過學了。他在史丹佛校園不遠的宿舍當清潔工，白天常溜到史丹佛大學彈鋼琴。他彈的琴聲優美動人。

特曼是智力測驗方面的專家，他修改了法國心理學家比奈（Binet）與西蒙（Simon）合作發明的智力測驗量表。他所創新的史丹佛—比奈量表風行五十年以上，至今仍是標準智力測驗，全世界已有好幾百萬人接受過這種智力測驗。特曼心想，柯威爾這孩子一定絕頂聰明，於是想測量一下他的智力。柯威爾的智商果然在一四○以上，屬於天才的等級。

特曼很好奇，在這個世界上究竟有多少像柯威爾這樣的璞玉？

經過一番明察暗訪，他發現有個小女孩十九個月大就認得字母，有一個四歲大就能讀狄更斯和莎士比亞的作品，還有一個法學院的學生在考卷引述了一長串法律見解，但教授不相信有人能背得出這麼多，認定他作弊，於是勒令退學。

1921年，特曼決定以天才研究作為自己畢生的研究領域。他從大英國協基金會申請到大筆研究經費，就成立研究團隊深入加州各個學校進行調查研究。他們請老師從任教的班級挑選出最聰明的學生，然後請這些學生參加智力測驗。成績在前十分之一的，再接受第二次智力測驗；測驗結果智商在一三○以上的，則接受第三次測驗，特曼再從中選出最優秀的。在這項調查計畫當中，參加測驗的中、小學生多達二十五萬人，智商在一四○以上的共有一千四百七十人，智商最高甚至達到二百。這群天才兒童後來成為「特曼個案」研究的對象，即史上最有名的心理研究。

特曼一生就像母雞一樣，不斷追蹤、關心個案研究裡的學生，定期為他們做測驗、分析。這些學生的學業成績、婚姻狀態、疾病、心理健康、工作升遷，甚至轉業也都有詳細紀錄。由於對這些學生知之甚詳，在他們求職或申請研究所入學時，特曼也幫他們寫推薦信。他也經常為個案研究的學生提供意見或心理諮詢，並把他的發現寫下來。那五巨冊紅色封皮的《天才的遺傳研究》（Genetic Studies of Genius），就是他的心血結晶。

特曼曾說：「有關一個人的特質，除了道德觀，最重要的或許就是智商。」他認為人類要發展科學、藝術、政治、教育，以及增進社會福祉，都得要靠智力高超的領導人。研究個案中的學生長大之後，特曼還不斷更新他們進步的情形，記錄他們非凡的成就。他得意洋洋地說：「我攤開報紙一看，加州如果有任何學生競賽，幾乎都可以在優勝者名單中發現我個案中的學生。」他把個案研究中有創作天分的學生寫的東西拿給文評家看，與名作家的早期作品做比較，發現無分軒輊。特曼相信，這些聰明絕頂的學生未來必定是美國社會的菁英。

今天，我們對成功的思維還是以特曼的想法為中心，學校紛紛成立所謂的「資優班」。要進一流大學，常常必須接受智力測驗和學術能力測驗（SAT）。像Google或微軟等高科技公司招募人才時，也常藉由認知能力測驗來印證他們的想法沒錯：也就是智商愈高，潛力就愈大（據說微軟就喜歡出一堆創意考題，來評估應徵者的聰明才智和應變能力，最經典的一題就是：「人孔蓋為什麼是圓的？」如果你答不出來，就不能去微軟工作）。

註1

如果我有魔法，可使你的智商提高三十分呢？你必然會說，太好了，請把我變得更聰明吧！你認為這麼一來，出人頭地的機率就可增高。知道藍根的故事之後，我們的感覺就像特曼在二十世紀初遇見柯威爾，對這樣的天才充滿敬畏。在這個世界上，沒有任何人像天才那樣特出，令人嘆為觀止。

然而，到目前為止，我們發現要有非凡的成就，機會要比才能來得重要。

智商就像籃球選手的身高

今天，在全世界使用最廣泛的智力測驗，就是瑞文氏圖形推理測驗（Raven’s Progressive Matrices）。這種測驗不涉及語言文字或某一個領域的知識，評估的只是抽象理解能力。瑞文氏智力測驗一般有四十八個題目，一題比一題難，答對的題數愈多，代表智商愈高。

圖3-1就是瑞文氏測驗的基本考題。

你知道答案了嗎？我想，大多數的人都答得出來。正確的答案是C。

現在再試試圖3-2這題。這是最後一題，也是最難的一道題目。

正確答案是A。我承認，這題我也不會。我想，大多數的人也都不會，但是像藍根那麼聰明的人應該會做。我們認為像藍根那樣的人是絕頂聰明，正是因為他們會做如此困難的題目。

長久以來，不知有多少學者研究，一個人的智商高低（如瑞文氏智力測驗成績）與人生成就之間的關係。智商低下者，如在七○以下，就是有心智障礙的人。一般人的智商大約是一百。如果要應付大學課業，你的智商至少要有一百出頭。想申請進入好的研究所，你的智商至少要達到一一五。總之，你的智商愈高，教育程度就愈高，或許以後就能賺更多的錢，甚至可以活得更久。

但這不是絕對的，成功與智商的關聯是有限的。智商如超過一二○，這多出來的部分，似乎不見得會成為你在現實生活中的優勢。

註2

英國心理學家郝德森論道：「就思考能力而言，智商一七○的人要比智商七○的人來得好。這點已有充分證據。即使智商一百的人和智商一三○的人相差不是那麼大，後者明顯比前者要來得聰明。但是如果兩個人的智商都很高，就沒有什麼差別……一個成熟的科學家即使智商一三○，而非智商一八○的天才，還是可能榮獲諾貝爾獎。」

郝德森認為，智商就像籃球選手的身高。如果你的身高只有一百六十五公分，有希望成為職籃選手嗎？恐怕不行，你至少要有一百八十公分，身高一八六或許比一八三更好，能有一九○公分最好，但是超過一九○，就不見得能有更大的優勢。換言之，在籃球場上，身高二○五公分不一定比二○○公分吃香（像籃球大帝麥可．喬丹就是一九八公分）。籃球選手只要夠高就行了，就像智商，只須到達一定的門檻。

註1解答：人孔蓋做成圓的，蓋子才不會掉下去。如果是方形的蓋子，拿起來的時候如果是斜斜的，就很容易掉落到洞裡。如果你知道這個答案，就有希望去微軟上班了。

註2屬於智商基本教義派的美國教育心理學家簡森（Arthur Jensen, 1923-），在一九八○年出版的《心智測驗的偏見》（Bias in Mental Testing）一書中論道：「智商主要可分為四個門檻：如果智商在五○以下，則無法上學；要是不到七十五，就連小學基本學科都無法應付；智商要超過一○五，才能完成高中課業、進入大學；智商到達一一五，才可從一流的大學畢業，然後進研究所深造。然而智商即使超過一一五，論職場表現或人生成就，卻不見得特別出色。我不是說，智商一一五和一五○兩者在心智能力方面沒有什麼兩樣，或智商一五○和一八○沒有差別。然而，智商遠遠超過一般人，對個性和人格特質影響比較大，並不表示日後在社會上的成就會特別大。」

(本文摘自《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》/時報出版)

【作者簡介】

麥爾坎．葛拉威爾 Malcolm Gladwell

1963年出生於英國，成長於加拿大安大略省，畢業於多倫多大學歷史系，現居紐約。

曾任《華盛頓郵報》記者近十年，縱橫商業及科技領域，後來升任該報紐約分社主任。自1996年起為《紐約客》特約撰稿人。

善於分析生活中難以表述卻無所不在的現象，藉此解析隱藏在各個行業、各個領域的成功法則。2000年，首部著作《引爆趨勢》一出版隨即登上《紐約時報》暢銷書榜第1名，獲得美國《商業週刊》、《財星雜誌》等極度好評，「引爆趨勢」一詞更成為商業界一再傳頌和強調的觀念。

另著有《引爆趨勢》、《決斷2秒間》、《大開眼界》、《以小勝大》、《解密陌生人》等重量級鉅作（中譯本皆由時報出版）。葛拉威爾的每一部作品都創下了銷售與討論熱潮，好評不斷，更長期盤踞《紐約時報》、亞馬遜書店暢銷榜，寫下書市傳奇。

曾獲《時代》雜誌選為全球100位最具影響力人物，並有「21世紀的彼得．杜拉克」之美譽。

【譯者簡介】

廖月娟

美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。投身翻譯近二十年，譯著三十餘冊。譯作曾五度榮獲《中國時報》開卷年度好書獎、金鼎獎96年度個人獎（最佳翻譯人獎）、第四屆吳大猷科學普及著作獎（翻譯類銀籤獎），其中數冊亦於大陸地區發行簡體字版。代表譯作有賈德．戴蒙（Jared Diamond）的《大崩壞》、《槍炮、病菌與鋼鐵》、《昨日世界》等書。

《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》/時報出版

(中時新聞網)