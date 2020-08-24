儘管湖人目前靠著詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星領軍，搶回季後賽首輪2比1領先優勢，不過全隊卻有1名球員越打越尷尬，甚至快要不會打球了，那就是「神經刀」J.R.史密斯，當他投不進三分外線，又不能防守，湖人到底找他來幹嘛！

其實自從湖人聽從詹姆斯建議，找來J.R.史密斯取代不願參加復賽的布雷德利，史密斯在復賽階段表現就很低迷，不僅場均只有2.8分、0.8籃板，三分球更是投22中4，命中率連2成都不到，更是湖人防守黑洞，場上正負值來到負46。

尤其是23日湖人與拓荒者G3，他替補打了8分鐘，除了3投0中、2次犯規，其他數據竟然全都是零，場上正負值更是全隊唯一的負4，究竟湖人能否在今年季後賽等到他的外線火力爆發？恐怕成為湖人總教練佛格當前內心最大疑問。

就連本季停賽之前都沒幫湖人打過球的威特斯，復賽階段場均可拿11.9分、2.4助攻與1.9籃板，投籃命中率4成25，來到季後賽首輪雖只打1場，仍拿4分、1助攻與1抄截，證明比起J.R.史密斯，威特斯還比較融入湖人這個團隊當中。

(中時 )