台股在8/20盤中一度重挫600餘點，終場下跌了400點，市場謠言也眾說紛紜，從華為砍單到兩岸關係緊張都可以是本次重挫的理由，但其實當日下殺明顯有多殺多的味道在，當天的「臺指選擇權波動率指數」盤中一度飆升到36點，漲幅達64%，但隨即馬上收斂到28點，漲幅剩下28%，這也代表選擇權中有一堆「價外賣權的賣方（價外SELL PUT）」遭到大量強制砍倉，這個現象意味著市場已經出現了法人觸及風控的停損、程式交易自動觸發的停損等一連串的雪球效應，才會出現一路急殺的情況。

那最根本的起火點到底是什麼？其實在台股重挫的前一天(8/19)，美國聯準會發布了最新的會議紀錄報告，其中重點內容：「短期不會加碼新的寬鬆政策，且不會刻意控制殖利率曲線」，短期不加碼新的寬鬆政策還算是在預料中的事，但不刻意控制殖利率曲線，卻會讓很多法人機構擔憂，因為美國債市與股市會出現資金排擠效應，很簡單的邏輯，如果債市與股市的殖利率相差不遠，那法人一定是選擇幾乎零風險的債市，而不去控制殖利率曲線，也代表美國長債殖利率可能會持續升高，將壓抑到資金轉往股市的意願，才會出現部分法人甚至被動型基金的投資組合調節賣壓。

但投資人也不需要太過恐慌，以目前環境來看，台灣的國際競爭力持續走強，且國際原物料也維持低檔，在國際收支健康的情況下，台股就算出現投資組合的調節賣壓，資金也不會輕易撤出台灣，這點從持續走強的新台幣就可以驗證。

且聯準會在8/19公布的會議紀錄中也提到，目前雖然沒有要加碼寬鬆政策，但如經濟復甦速度不如預期、金融狀況緊張，還是會祭出新一輪的刺激法案，算是讓國際股市吃了一顆定心丸。

而後續台股能否續強的關鍵有兩點為「新台幣」、「美國公債殖利率」，只要台幣未出現大幅貶值，至少可以確定，這些資金隨時可能大舉投入股市，而美國公債殖利率只要沒有大幅上漲，對於股市來講，也相對不會出現資金排擠效應，有助穩定投資人對股市的信心，因此現階段投資人還是可以放心的買進股票，唯須特別留意的是，後續個股漲跌一定會分歧，建議選股要重視Q3、Q4預估營收的股票，至少有中線的基本面當後盾。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)