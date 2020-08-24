報復性出遊讓假日墾丁人潮爆滿，其中不乏許多穿著清涼的正妹，但其中一位牽著梅花鹿的正妹讓網友全暴動，好身材讓網友驚呼不已，直呼「鹿在哪？我只看到車頭燈」。

網友在PTT八卦版PO出照片，詢問「聽說墾丁街頭有鹿」，只見照片中可愛的梅花鹿，正由一名穿著細肩帶背心與熱褲，斜背側包的女子牽著，而由於背包背帶穿過胸部的關係，讓這位正妹的「車頭燈」完全現形，引起網友暴動，紛紛留言：「鹿在哪？」、「我沒看到鹿啊」、「有，我看到了兩頭鹿」、「好大 我是說鹿」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「求神人神出正妹」、「指乳為鹿...什麼真的有鹿」、「這鹿也太大了吧」、「太亮了，完全沒看到鹿」。

正妹身分也遭網友神出，是正在墾丁打工的網紅葉婷 (圖／葉婷IG)

事後正妹也被網友神出，是一名正在墾丁打工，IG擁有4萬粉絲、頗有名氣的網紅葉婷，遛鹿照片曝光後，粉絲數量也急遽上升，短短一天就多了5000名粉絲。

(中時新聞網)