總統蔡英文今天早上赴金門主持823砲戰62週年追思祭悼活動，有報導稱，蔡英文總統的專機打開防空識別碼，一度和陸軍機相距約半個台灣距離。民進黨立委王定宇直指，此消息烏龍的成分比較高，因三軍統帥飛往前線，航空識別碼是不會打開的。

有媒體23日報導，蔡英文總統的專機下午打開防空識別碼，隨後有共軍軍機在台灣南端繞行，時間超過173分鐘，兩架飛機相差約半個台灣的距離。

王定宇在臉書指出，總統蔡英文中午過後回到台灣，這時有媒體報導指，共機騷擾我們的ADIZ防空識別區超過173分鐘，針對三軍統帥蔡英文總統而來。但就他了解，統帥飛往前線，航空識別碼是不會打開的，報導稱防空識別區在1點多，共機似乎是針對總統專機而來，不過，光聽到空中識別碼，本身就有很大的問題。

王定宇還指出，蔡英文總統完成砲戰紀念活動以後，是在該報導之前更早，就已飛到台灣，如果代表國家主權的總統專機，被共軍直接威脅的話，才是所謂開第一槍，第一槍並不是開火或扣板機，而這一次傳出共機騷擾，烏龍的成分比較高。他也表示，未來遇到類似的狀況 ，我們國軍都會有相對的標準處理方式。

(中時新聞網)