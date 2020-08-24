一度在美國證券市場極為風光的中國大陸科技公司，近年來面臨越來越多的國家安全與財務審查，因為這些審查而被迫退市風險快速升高。不少陸企已開始打算將證券上市交易地點轉回香港、上海或深圳，為適應大陸科技業者需要，北京決定在深圳證交所增設註冊制創業板，其目標極為明顯，要將已經赴美或有意赴美上市的陸企留在大陸。專家分析稱，大陸此舉是改革證券市場的重要手段，同時也升高了與美國的科技大戰。

《多維新聞》指出，深圳證交所註冊創業板於8月24日（周一）正式啟動，首批有18家公司集體掛牌上市，備受關注的《深圳證券交易所創業板交易特別規定》將同步施行。

《路透》分析稱，中國大陸科技公司正面臨越來越多的美國審查以及美國市場的退市風險。而隨著科創板的設立，大陸不斷擴大的IPO改革將有助於增強中國資本市場的吸引力。普華永道全球TMT行業負責人周偉然（Wilson Chow）表示，這項改革在上海、深圳兩個市場吸引潛在上市對象上有「非常強大的競爭力」。

但是，周偉然表示，這可能導致中美兩國在技術發展領域脫鉤，從而對資本市場以及電信和軟體行業產生潛在影響。他說，未來可能會出現技術發展的兩極分化趨勢，美國及其盟友採用自己的技術系統或使用自己的設備，而大陸與其友好國家則創建了自己科技的標準。

報導表示，新的創業板交易制度改革吸收了上海科創板的經驗，根據新的規則，深圳證券交易所將根據披露要求審核創業板IPO申請，並且希望公開發行股票的公司不再需要大陸證監會的審查。

依已公布的規則，深圳創業板註冊制新股上市首5日不設漲跌幅限制，之後漲跌幅限制比例為20%；創業板存量股票、相關基金漲跌幅限制8月24日調整為20%。

普華永道20日發佈的資料顯示，2020年上半年中國內地科技、媒體及通信（TMT）企業IPO數量共計55起。科創板成為內地TMT企業的主要上市選擇地，38%的內地TMT企業選擇在科創板上市。

(中時新聞網)