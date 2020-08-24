工作能力太強反而會被開除？一名男網友表示，自己因為對修電腦很拿手，因此到電腦公司上班，想說可以做很久，沒想到卻因為其他同事需要花2小時的工作，他用20分鐘就解決，因此被老闆炒魷魚。

男網友在臉書《爆怨公社》分享自己經驗，表示自己擅長修電腦，也很自然地去電腦公司上班，上手也相當快，剛去沒多久，就把全公司要修的10多台電腦，5個小時通通修好，原因在於自己整合了更新包，安裝軟體可以用批次檔一次跑完，少浪費40分鐘。

又有一次同事光是組裝加上重灌電腦，花了2個小時，他用自己的方法，短短20分鐘全部搞定，讓其他工程師都沒事做，引起同事不滿，沒多久後就接到老闆通知，表示要炒他魷魚，他才了解，老闆需要的不是高效率的員工，而是要團隊和諧。

文章曝光後也引起網友兩極看法，有網友表示：「這年頭老闆都開除能力好的，留下爛的跟拍馬屁的，難怪企業競爭力越來越弱」、「辛苦了，老闆要的是奴才不是人才」、「以為只有公家機關會這樣」、「小廟容不下大神」、「哇，是Kavo Killer的作者耶」，但也有人持反面看法：「自己做工作室收入不好，跑去別人家上班被開除還自以為太強」、「要是真那麼棒，就不會被開除了」、「明顯是有其他問題」、「技術這麼行自己做就好了還給人請？被開除有別的原因吧」、「你整合包來源是啥？如果出問題你要負責嗎」、「每個版都要PO，是有多想討拍」。

(中時新聞網)