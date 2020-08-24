馬英九去年823率大九學堂第一期學員，在金門巧遇蔡英文總統。（摘自馬英九臉書）

藍營積極接觸青年、培養青年人才，繼國民黨革實院復辦研習班、前主席朱立倫力助北市議員徐巧芯開辦「日知學塾」，前總統馬英九的「馬英九文教基金會」開辦2020青年營隊「大九學堂」將在明天(24日)開訓，除安排立委蔣萬安及教授廖元豪等人授課、參訪國會及安德烈食物銀行等地，馬英九將親自帶隊赴澎湖、基隆及淡水等古戰場，讓青年了解先烈犧牲奉獻、戰爭的可怕及和平的可貴。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，其實很多年輕人認同台灣應有不同的聲音，不應民進黨一黨獨大；大九學堂就是為國家、為藍營培育青年人才，因此學員只限定我國國籍的大專或研究生，即無其限制。去年開辦第一期，有20多名學員，至今10多人與基金會密切互動，今年第二期報名很踴躍，招收60名，有近80人報名。

大九學堂去年8月開辦第一期，馬英九親自帶學員到金門823戰役61週年紀念活動，連續兩天巧遇前副總統呂秀蓮、蔡英文總統，馬、蔡兩人還握手、談笑打招呼，當時蔡對馬說「你看起來很不錯喔，加油」，馬英九也回應「祝一切順利」。事後，馬英九在臉書發文「金門真是好地方，昨天遇到呂前副總統，今天遇到蔡總統。」

據悉，大九學堂第二期原訂安排學員到美國參訪聖母大學，因疫情而調整，改為國內開訓。從8月24至28日的五天課程，除了立法蔣萬安講授國會運作、學者廖元豪講授社會運動及其他財經專家學者授課，另將參訪立法院、安德烈食物銀行，馬英九也將當起「馬教授」，親自帶學員到澎湖參加花火節，並訪視澎湖、基隆及淡水滬尾砲台等清法戰爭遺址，闡述先烈犧牲及和平的可貴。

蕭旭岑說，學員結訓後若有意願，基金會也會協助介紹擔任民代助理或行政首長、國民黨幕僚。

(中時 )