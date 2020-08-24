台南玉井區斗六仔23日晚間一名老翁疑似整理龍眼樹幹時，失足摔落水溝，台南市消防局玉井分隊救護人員晚上8點多到現場時，發現老翁已氣絕身亡，警方表示，詳細原因待檢警進一步調查。

昨晚老翁的家人向警方報案，說老翁7點半時出去整理龍眼樹幹，然後就失去聯絡，老翁的家人不斷尋找，民間搜救團體也加入搜尋，8點多在中正橋前左側小路旁溝渠內發現老翁身影，救護人員隨後抵達，架梯下3米深溝渠將已氣絕的老翁抬出，案情正由警方深入調查中。

(中時 )