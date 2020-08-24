玉井老翁晚上出門整理龍眼樹幹 疑失足摔落深溝身亡 03:022020/08/24 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南玉井區斗六仔23日晚間一名老翁疑似失足摔落水溝，警消到場時發現老翁已氣絕身亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南玉井區斗六仔23日晚間一名老翁疑似整理龍眼樹幹時，失足摔落水溝，台南市消防局玉井分隊救護人員晚上8點多到現場時，發現老翁已氣絕身亡，警方表示，詳細原因待檢警進一步調查。 昨晚老翁的家人向警方報案，說老翁7點半時出去整理龍眼樹幹，然後就失去聯絡，老翁的家人不斷尋找，民間搜救團體也加入搜尋，8點多在中正橋前左側小路旁溝渠內發現老翁身影，救護人員隨後抵達，架梯下3米深溝渠將已氣絕的老翁抬出，案情正由警方深入調查中。 (中時 ) #老翁 #樹幹 #警方 #玉井 #龍眼 也許您會感興趣 社會熱門新聞 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 世貿展3分鐘偷走141萬名貴沉香 36歲嫌犯頭份落網 - 社會 24歲嫩妹被撿屍「失初夜」 色運將竟掰：推不開她 - 社會 素食女超市採購驚見肥大香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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