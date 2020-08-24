2020年雖然波折不斷，但卻是大陸新基金發行的歷史性一年。根據Wind數據顯示，截至8月23日已經有930檔新基金成立，合計募集規模已經超過1.9兆元（人民幣，下同）正即將邁進2兆元大關，這可以說是歷史上罕見的一募。

而本周又即將有14檔新基金等待發行，主動權益類基金（不含偏債混合型）達到7檔，且同時在售的新基金已經超過百隻。

根據《中國基金報》報導，目前投資者更多關注基金實際收益的高低，而對是否超越業績比較基準的關注度並沒有那麼高。其實業績比較基準是一檔基金投資目標的體現，非常重要，投資者也需要引起重視。

尤其投資者核心要注意3個方面。第一是業績基準中，對某一指數占比超60％以上的需要引起重視，例如跟蹤中證500會更偏成長風；跟蹤滬深300會更穩健，偏愛藍籌。

第二投資者要看各個跟蹤指數的比例，這背後也代表產品的風險特徵。第三則觀察一般業績基準中有香港指數的產品，投資範圍內是可以通過港股通佈局港股。

(旺報 )