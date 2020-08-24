一名小明爸爸黃先生23日晚間在國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強主持的網路節目上透露，今年1月31日帶著大兒子和太太從西安飛回桃園，10歲的兒子和太太都遭到移民署官員大聲喝斥，「不是說過大陸人不能來嗎，為什麼還要來？」兒子當場被嚇得瑟瑟發抖，不知所措。

羅智強主持網路節目「未來沙龍」23日晚間播出第42集，「荒謬至極！楊志良砲打陳時中，請聽小明父母的心聲」。前衛生署長楊志良拿出衛福部的資料打臉陳時中，「兒童有和父母住在一起的權利」，但現在歐美的小明可以返台，唯獨大陸的小明受阻，「台灣有什麼資格說自己是民主自由的國家？」

大陸在今年一月份爆發新冠肺炎疫情後，台灣自1月27日起限制小明返台，但各單位間橫向聯繫十分混亂。節目來賓小明爸爸黃先生表示，當時他帶著太太和兒子回西安辦良民證等證件，同事提醒他境管規則已經修改，他接連好幾天打電話給陸委會和海基會，這2個單位每次都很篤定的回覆他，「可以和妻兒一同返台。」

小明爸爸黃先生表示，他訂了1月31日傍晚6點的返台機票，當天白天還跟陸委會、海基會確認過返台沒問題，到了西安咸陽機場的華航櫃檯，也順利拿到登機證。不料當班機降落桃園機場後要入境時，卻是一家人被拆散的惡夢開始。

小明爸爸黃先生說，一名移民署官員看了他10歲兒子的探親證件後大聲喝斥，「不是說過大陸人不能進來嗎，為什麼還要來？」當時他兒子嚇到發抖，排在其他櫃檯等候驗證的太太發現狀況不對，上前關切兒子發生了什麼事，結果連太太也被移民署官員兇，「你們憑什麼進來？不是說過大陸人不能進來嗎？」

由於兒子無法入境，一家人在桃機待了一晚，隔天又自費買了機票，讓太太陪兒子回西安。

對於陳時中極力阻擋小明入境，超過半年和父母兩岸分離，楊志良痛斥，「陳時中，我看不起你！如果是蔡英文總統或蘇貞昌院長要你這麼做，你大可以不做這個部長，做部長有什麼了不起？台灣馬路上多的是前部長！」

(中時 )