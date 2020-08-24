瑞銀資管亞太區主管殷雷表示，從全球視角而言大陸市場具有巨大的吸引力，看好長期投資潛力，分析指出大陸市場規模大，大陸GDP占全球GDP的比重也逐年提高。但海外投資者對大陸資產的持有比例實際上非常低；還有大陸資產在MSCI全球指數裡的占比只有4％。回顧過去幾年全球資金確實慢慢在投向大陸，未來還有更大的增長空間。

殷雷看來，大陸股市今年以來的表現優於歐美股市，主要有幾個原因。首先大陸以強力手段成功控制疫情，提高投資人的信心；其次大陸迅速行動，強力振興與支撐經濟，經濟發展的長期動能不變。疫情也在加速消費轉型和催生新的商業模式。

第三則是大陸市場流動性充裕，股票估值仍在合理區間。最後陸股在全球股票指數中的權重仍然過低，且與其他股市間的相關程度並不高，這一點在危機期間再度獲得印證。

根據新浪財經引述殷雷說，外資機構想參與大陸市場發展的核心原因在於全球經濟的增長引擎在中國；大陸經濟也率先從疫情陰霾中走出來，雖然進程較曲折，但整體還是呈現一個穩步復甦態勢，也部分顯示大陸經濟抵禦風險的強大韌性。

(旺報 )