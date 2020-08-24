小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】自費用藥難把關 看中醫心驚驚

中藥鉛中毒事件越滾越大，中藥用藥安全引爆全民隱憂，不少中醫診所門診量直呼掉了快兩成。事實上，國內中藥都有GMP把關，通過健保開立的科學中藥都安全無虞，但在自費用藥部分，雖然也有核發許可證，但若牽涉醫生自行磨粉，會不會用到禁藥，就看有 沒有被抽驗到，若「有心」為之，等於無人把關。

【2】萬人血清篩檢公布前夕 緊急喊停

台大公共衛生學院與彰化縣衛生局合作萬人血清抗體調查計畫，原本預計25日公布結果，不料主要參與該計畫的台大公衛學院教授詹長權昨晚突然表示「因行政審查作業關係將延後公布」；彰化縣衛生局昨晚7點證實，接獲台大公衛學院通知要取消。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則稱，已接獲訊息，但不知延後原因，他並強調與指揮中心無關。

【3】四大戰區軍演 陸美緊張再升級

大陸解放軍近期頻頻展開軍事演習，五大戰區除西部戰區外皆有動作。據解放軍已公開資訊顯示，自22日起表定至少4場軍事演習即將進行，範圍包括黃海、渤海、東海以及西沙群島海域。若以近1個月看來，解放軍就已公布至少9場演習禁航公告，加上日前美軍偵察機與航母頻繁現身南海，陸美緊張局勢恐更加升溫。

【4】馬教授上身 大九學堂將訪古戰場

藍營積極開發青年人才，馬英九文教基金會開辦2020青年營隊「大九學堂」在今(24)日開訓，除安排政治、財經課程外，馬英九將親自帶隊赴澎湖、基隆及淡水等古戰場，讓青年了解先烈犧牲奉獻、戰爭的可怕及和平的可貴。

【5】外媒分析 美未必有能力衛台

一旦中共侵台，美國究竟會不會出兵保護台灣？近來成為各方關注焦點。美媒分析，華盛頓確實有明確承諾出兵協防台灣的聲音，但實際上不太可能發生，美國未必有捍衛台灣的意願或能力。

(中時新聞網)