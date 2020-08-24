氣象局今（24日）早針對台南縣、高雄市、屏東縣3地發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

巴威颱風已離台，然仍受到巴威外圍環流影響，引進俗稱「颱風尾」的西南風，今（24）日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象局今早也針對台南縣、高雄市、屏東縣3地發布大雨特報。

今、明兩天西南風影響，台灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風；西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

氣溫方面，今天中南部高溫約32-33度，其他地區約33至35度，桃園以北及東半部局部區域有36度以上高溫機率，周四（27日）、周五（28日）降雨機率稍增，屆時高溫將會下降一些。

至於空氣品質方面，今日受西南風影響，中南部地區有雨，降雨洗除作用佳，空氣品質良好；北部近內陸地區風速較弱，擴散條件稍差。 北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級，北部近內陸地區短時間可能達普通等級；金門地區為「普通」等級。

(中時新聞網)