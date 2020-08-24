THAT'S HOW YOU CLOSE OUT THE THIRD🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wiUS10Bisk — Boston Celtics (@celtics) August 23, 2020

沒想到七六人真的變成今年季後賽最先宣告淘汰球隊！靠著肯巴沃克、塔圖攜手轟下60分，以及下半場一波誇張19比2猛攻，塞爾提克24日以110比106擊退七六人，宣告4連勝挺進東區季後賽次輪，對手將是暴龍與籃網系列戰的勝方。

這是兩隊過去15次季後賽系列戰交手，塞爾提克首次橫掃七六人出局，也是七六人連3季在季後賽首輪止步，攻下全場最高32分的肯巴沃克，更是生涯首次嘗到晉級次輪滋味，過去在他效力黃蜂期間，兩度闖進季後賽都在首輪止步。

「這就是我去年夏天為何要來到波士頓的原因之一，」肯巴沃克說，「這也是我為何在此奮戰的主因，每晚都努力打出高能量的比賽，那是我們一直都在做的事情。」塔圖則拿28分與季後賽生涯新高15籃板，傑倫布朗16分，蒂斯15分。

恩比德雖替七六人貢獻30分、10籃板，可惜少了膝蓋動刀的班西蒙斯助陣，七六人仍在首輪淘汰出局，恩比德說：「我們有太多的後悔了，我感覺就像我們從未保持專注過，我們只需好好從鏡子當中審視自己，然後努力讓自己變更好。」

(中時 )