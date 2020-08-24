南非54歲男子龐格（Moehydien Pangaker）過去曾因殺害親生兒子入獄服刑，直到今年初才出獄，不料他惡性未改，竟誘拐了1名8歲女童，並直接在公路旁性侵，完事後再狠心將她殺害，甚至鋸斷女孩的1隻手作為戰利品。案件引發當地譁然，大批民眾質疑像龐格這樣的惡徒，根本不應該獲得假釋。

據《南非人報》（The South African）報導，龐格從1981年開始，陸續犯下傷害、偷竊、侵入民宅、虐童等罪，甚至冷血殺害親生兒子，一共被定罪11次，卻仍在今年初假釋出獄；沒想到，他才剛服完刑不久，就又犯下震驚社會的性侵殺人案。

報導指出，龐格當時在糖果店看到年僅8歲的塔茲（Tazne van Wyk），隨即心生歹念，遂以不明藉口將她拐走，再把女孩帶至公路旁性侵，逞慾後持鈍器瘋狂攻擊對方的軀幹、頭部，造成塔茲傷重身亡；更令人髮指的是，龐格狠心殺害女童後，竟將被害人的1隻手臂鋸斷帶走，彷彿將其當成戰利品。

全案今年4月17日開庭審理，被害人家屬出席旁聽，並當庭痛斥「為什麼你要這麼做，為什麼可以如此狠心殺害一個孩子？」但犯嫌不僅沒有回答，還秀出頸部、肋骨、手臂等處的傷勢，反控警方對他非法刑求。據悉，當地法院這次將一併清算龐格過去的所有罪刑，擇日進行宣判。

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(中時新聞網)