為了改善偏遠原住民部落醫療資源匱乏、就醫困難、部落老人失能以及失智照護等問題，屏東基督教醫院（屏基）醫師、護理師與照服員等組成原鄉工作團隊，深入部落進行原鄉醫療計畫，秉持創院宗旨「哪裡有需要，就往哪去」。計畫實施至今已經超過60年，造福成千上萬的偏鄉原住民，團隊更在今年榮獲「醫療奉獻獎」。

本月12日，本刊隨著屏基公關杜小姐的腳步挺進三地門部落，隨著越來越接近部落，寬敞馬路漸漸變成崎嶇山路，窗外景色也從水泥叢林，慢慢轉為層巒疊翠的山峰，最後伴隨排灣族悠揚的歌聲，終於抵達屏基口中的「部落失智據點」。

據點中的物理治療師，用排灣族語夾雜著中文與部落長者溝通，「Vuvu（排灣族語：長者）你來這邊先量血壓。」接著攙扶著步履蹣跚的長者進行例行身體檢查後，再到復健區做運動、電療。

陳亮仁醫師每周巡迴在「瑪家」、「霧台」、「大武山」等部落，原住民們看到他，宛如看到老朋友般。（圖／黃耀徵攝）

期間，物理師們像是提醒自家長輩般，貼心叮囑平時要注意的事情外，還會與長者們閒話家常，逗的老人們樂開懷。負責此計畫5年的莊玉美護理師說「希望部落的長者們都能在部落裡安老，不用離鄉下山安養。」

循著耆老們爽朗的笑聲以及族語朗讀聲，本刊來到隔壁的族語失智教室，7到8位患有失智症的長輩，一邊朗讀著族語的生活用品，一邊找出對應圖片。其中「普老師」的笑聲最為宏亮，她是這裡「資歷」最久的學生。

三地門部落的地磨兒生活機能中心是屏基規劃的失智據點，每天早晨部落長輩騎著電動車前來進行復健，及延緩失智的課程。（圖／黃耀徵攝）

70歲的普老師是地磨兒國小的退休老師，某1次教會禮拜中，她突然昏倒撞傷了頭，從此罹患輕度失智，然而，與人對談可難不倒她，「這裡很好玩，不會無聊，可以學東西、做東西，上次我們才學到那個薑黃，吃了對身體很好。」簡單幾句，在在顯示出普老師對於失智教室的依賴。

「我原本在當臨床護理師，我也是這裡的原住民，我回到家鄉服務，負責失智教室計畫。」教師顏汝表示，失智教室透過上課的方式，以延緩老人們失智的症狀，藉由教室這個空間，給原住民老人家們1個聯誼的場所，此外，也給患者家屬們1個能夠喘息的機會。

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(中時新聞網)