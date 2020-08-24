屏東基督教醫院（屏基）的「原鄉醫療計畫」，特別與當地「地摩兒國小」的學童們合作規劃了一系列「老幼共學」活動，除了讓學童們認識失智症外，也教導如何照顧老人，藉著與部落耆老們朝夕相處，老幼共學計畫也促成原住民傳統文化，以及族語的傳承。

屏基60年前即展開「原鄉醫療計畫」，始終秉持「哪裡有需要，就往哪去」的創院宗旨，近年更開辦「失智教室」、「老幼共學」和「托顧中心」等，幫助部落的失能、失智長輩，這群終日飛翔在山谷間的白衣天使，今年榮獲「醫療奉獻獎」，誓言將永遠守護原鄉同胞的健康。

屏基的原鄉醫療計畫還不只於此，由莊玉美護理師與地摩兒國小校長陳惠美規劃的「老幼共學」計畫，結合生命教育課程，顛倒了「隔代教養」觀念，由國小學童照顧患有失智症的部落耆老，透過接觸不同狀況的長輩，進而了解如何照顧他人。

地磨兒國小學童在校長陳惠美的帶領下，大聲朗讀自己創作的失智繪本。（圖／黃耀徵攝）

「學生在計畫中，學到長者在生命盡頭可能會碰到一些挫折，當他們生病的時候，我們應該可以幫他們做點事。」陳惠美表示，屏基也協助學童們出版一系列失智症繪本。學童們念繪本、唱歌讓長者展露笑容，這些都給孩子莫大的成就感，「原來我可以為長輩做到這些。」這個計畫除了促成祖孫世代交流外，也達到族語傳承目的。

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(中時新聞網)