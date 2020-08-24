為了節省在偏遠山區設立日照機構的成本，屏東基督教醫院（屏基）改以照服員的住家為單位，讓附近的失能長者能夠就近獲得照顧，長輩們在與照服員朝夕相處下，有的已經忘記遠在他鄉的子孫，只記得照服員，像是在霧台鄉擔任照服員已屆退休年齡的秋香姊，捨不得照護的長輩們，至今不願退休。
秋香姊所服務的托顧中心地處霧台部落，要上去部落可不簡單，車隊得沿著滿是斷崖峭壁、及蜿蜒的山路才可抵達，稍不留神就可能發生意外。
「因為偏鄉設立日照機構成本高，所以我們改以照服員的住家為單位，改造成托顧中心，讓附近失能長者能就近獲得照顧。」
每天清晨，秋香姊開著自家車，到部落各處將長者載回家中，開始幫長者們洗澡、餵飯，陪玩遊戲復健，採訪期間，1位高齡90歲的婆婆排泄物從尿布溢出，但秋香姊卻笑著說「我習慣了，聞久了都覺得沒味道。」
「能做多久就做多久，他們（失智老人）忘記自己的兒子、孫子，只記得我。」多數患有失智症的長者們，逐漸忘記遠在他鄉的親人，只記得與他們朝夕相伴的秋香。
「他們收到的信，也都拿來問我怎麼辦，要我念給他們聽，幫他們回信。」秋香姊笑著說，放不下自己照顧的長者，即使秋香姊已屆退休年齡，仍堅持每天在嚴峻的山路中奔馳，照顧著沒有血緣的老人。
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(中時新聞網)
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