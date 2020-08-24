為了節省在偏遠山區設立日照機構的成本，屏東基督教醫院（屏基）改以照服員的住家為單位，讓附近的失能長者能夠就近獲得照顧，長輩們在與照服員朝夕相處下，有的已經忘記遠在他鄉的子孫，只記得照服員，像是在霧台鄉擔任照服員已屆退休年齡的秋香姊，捨不得照護的長輩們，至今不願退休。

秋香姊所服務的托顧中心地處霧台部落，要上去部落可不簡單，車隊得沿著滿是斷崖峭壁、及蜿蜒的山路才可抵達，稍不留神就可能發生意外。

「因為偏鄉設立日照機構成本高，所以我們改以照服員的住家為單位，改造成托顧中心，讓附近失能長者能就近獲得照顧。」

照服員秋香姊主持的霧台家庭托顧中心也是由屏基醫院協助改造而成。（圖／黃耀徵攝）

每天清晨，秋香姊開著自家車，到部落各處將長者載回家中，開始幫長者們洗澡、餵飯，陪玩遊戲復健，採訪期間，1位高齡90歲的婆婆排泄物從尿布溢出，但秋香姊卻笑著說「我習慣了，聞久了都覺得沒味道。」

「能做多久就做多久，他們（失智老人）忘記自己的兒子、孫子，只記得我。」多數患有失智症的長者們，逐漸忘記遠在他鄉的親人，只記得與他們朝夕相伴的秋香。

秋香姊帶著部落失智的老婆婆玩丟球遊戲，見到婆婆成功將球丟到分數板上，她也跟著開心的歡呼。（圖／黃耀徵攝）

「他們收到的信，也都拿來問我怎麼辦，要我念給他們聽，幫他們回信。」秋香姊笑著說，放不下自己照顧的長者，即使秋香姊已屆退休年齡，仍堅持每天在嚴峻的山路中奔馳，照顧著沒有血緣的老人。

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(中時新聞網)