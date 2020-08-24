「哪裡有需要，就往哪去。」這是屏東基督教醫院（屏基）創院宗旨，為了保障偏鄉原住民就醫的需求、伸張醫療正義，屏基在60年前，開始「原鄉醫療計畫」，除了派醫師上山為居民看診外，屏基的原鄉工作團隊也針對偏鄉原住民的醫療需求開發出多種醫療計畫。

清晨6時許，醫療專車從屏基醫院出發，這是偏鄉醫療的日常，一路上翻山越嶺，沿途停靠許多部落，將要看診的居民載回屏基醫院。「有這個（醫療專車）對老人家看醫生真的很方便。」陪同老友就醫的阿美說到。受限於部落交通狀況，許多長者通常不願下山看病，也不會固定回到醫院複診，最終導致病情加劇。

患有糖尿病、高血壓需要固定回診的阿春婆婆表示「小孩子他們都在外地，還好車子可以帶我們去看病。」本刊詢問阿春婆婆在尚未有專車前怎麼看病？她則輕鬆回覆，「我就沒有看（病）啊，不知道怎麼下去。」雖然盡顯原住民的樂觀，卻令人不捨。

不只是將需要就診的部落民眾帶下山，屏基醫院還會派護理師先行了解民眾的狀況，再幫忙掛適合的科別看診。（圖／黃耀徵攝）

歷經近3個小時路程後，醫療專車再次回到屏基，這時有熟稔族語的志工、護理師將長者帶至診間看診，並在醫師旁充當「翻譯」的工作，讓原住民長者能與醫師順利溝通。

此外，位於大武山區的瑪家部落，陳亮仁醫師也在鄉公所為部落的小朋友看診，居民對他親切地問候，宛如他是部落裡的族人。陳亮仁表示，「馬太福音中教導我們，『要做在你最小的兄弟身上』。」他希望能將醫療正義發揚光大，幫助更多人，為改善偏鄉「就醫機會不均等」盡一份心力。

「我們創院宗旨『哪邊有需要，就往哪去』。」屏基副院長賈佩芳說到，屏基醫院原鄉工作團隊秉持這個信念，儘管路途多遙遠艱辛，始終心繫遠在部落中的病患，民眾與醫院不再是普通的醫病關係，而是深厚地如親情般，讓部落的人們相信自己沒有被遺忘在山上，而是有群飛翔在山谷間的白衣天使，始終照看著他們的健康。

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(中時新聞網)