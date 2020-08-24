中華網協2019年4月成立國家訓練站，政府補助1千多萬元培育網球優秀選手，網協卻將作為訓練選手的台北網球中心拿來對外收費招生，做起無本生意，甚至連網協理事、知名球評劉虹蘭也帶自己女兒到該中心練球。當「公器私用」的事實已難以掩蓋，網協乾脆在今年7月公開招生，美其名是籌款補經費，但網協違法自肥的作為卻難以服眾，主管機關體育署竟視而不見。

本刊調查，體育署每年撥款3千多萬用在培育網球頂尖好手身上，其中即包括國家訓練站的專案經費補助1千多萬元，此一計畫是為了培育「潛優選手」的網球好手。

所謂「潛優選手」，簡單說就是「具有潛力的優秀選手」，目前國內網球界的潛優選手大約50名，潛優選手可以獲得國家的個別補助，以及免費使用國家訓練站的場地設備、教練陪練與指導等等資源，每年更可進行年度集中暑訓，體育署不但會免費提供食宿、球衣等，每天還會支付每人零用金400元。

由於潛優選手分散南北各地，平日各有各的受訓場所及專屬教練，能夠充分利用國家訓練站的選手並不多，因此國家訓練站常常「門可羅雀」，而中華網協竟然「物盡其用」逕自違規收錢對外招攬「自費選手」，利用國家補助做起無本生意，讓一般選手或網球愛好者，付費「享受」國家訓練站的場地設備及教練指導，今年7月甚至大剌剌地公開招生。

台北網球中心設備及場地國內首屈一指，沒想到中華網球協會卻在未經報備下，私自將場地出租給一般民眾。（圖／馬景平攝）

有自費學生家長告訴記者，他每個月付費，讓小孩在台北市天母網球協會打球，後來跟著其他的小朋友轉到國家訓練站打球，但錢還是繳給天母網協。本刊調查，天母網協每月向每位自費選手收取1萬元至1萬5千元不等，平均每個月大約有20名自費選手，初估年收300餘萬元。

立法委員鄭正鈐直言，這明顯有詐欺及圖利之嫌。「中華網協多年來工作計畫、潛優計畫、國際交流計畫，都疑有多領補助及逃漏稅等情事，情況相當嚴重，不知道中華網協究竟還有多少未爆彈？」

網協代理祕書長王凌華則表示，體育署訂定教練的月薪只有4萬5千元，根本找不到教練願意教球，「中華網協只能自己籌款（招收自費選手）補足差額。」但鄭正鈐質疑，體育署明明已經全額補助國家訓練站逾1千萬元經費，而且實際僅用掉300多萬元，為何還需要自籌款項？王凌華對此表示：「剩餘的補助款就交還給體育署。」

體育署訓練競賽輔導科科長謝奇穎表示，體育署針對網球菁英的補助經費有限，在網協沒有動用到國家訓練站經費的前提下，網協自行對外收費招生是「樂見其成」，但網協最好能有具體而完備的計畫來做這件事情（收費招生）。

至於立委鄭正鈐所指有不同預算版本的情形？謝奇穎則解釋「國家訓練站才剛草創，難免會有些不足之處」。但去年結算使用的經費是300多萬沒錯，體育署預支多出來的部份，網協也必須返還。另有關劉虹蘭帶非潛優身分的女兒去國家訓練站打球一事，劉虹蘭透過網協秘書表示因近日業務繁忙，無法接受訪問，本刊至其臉書留言提問，但截稿前仍未獲得回應。

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(中時新聞網)