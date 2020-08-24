教育部體育署撥款千萬補助中華民國網球協會（中華網協），承租「台北網球中心」（網中）部分場地成立網球國家訓練站，專門訓練「潛優選手」，豈料中華網協竟然違規對外招生，在訓練站做起無本生意，對此，網協代理祕書長王凌華解釋，體育署核准的教練月薪太少，沒人願意來教，所以網協才自行籌款以補經費的不足。

本刊調查，國家訓練站剛成立時，只有一名專職教練，也就是目前的總教練張孝雍，因此只要有潛優選手來到國家訓練站，都由張孝雍要負責訓練，其他事項都是中華網協負責操辦。

但國家訓練站同時聘有3位助理教練，都是來自天母網協，平日負責在下午及假日時段教導自費選手，助理教練的薪水視當月有多少位自費選手而定，再由中華網協匯款至助理教練帳戶；雖說助理教練沒有動用國家訓練站的年度經費，但中華網協利用國家資源私招學生賺錢，卻是鐵一般的事實。

面對聘請助理教練教導自費選手一事，王凌華避重就輕地表示，體育署訂定教練的月薪只有4萬5千元，根本找不到教練願意教球，「中華網協只能自己籌款（招收自費選手）補足差額。」然而，立委鄭正鈐質疑，體育署明明已經全額補助國家訓練站逾1千萬元經費，而且實際僅用掉300多萬元，為何還需要自籌款項？王凌華對此表示：「剩餘的補助款就交還給體育署。」

體育署訓練競賽輔導科科長謝奇穎表示，體育署針對網球菁英的補助經費有限，在網協沒有動用到國家訓練站經費的前提下，網協自行對外收費招生是「樂見其成」，但網協最好能有具體而完備的計畫來做這件事情（收費招生）。

至於立委鄭正鈐所指有不同預算版本的情形？謝奇穎則解釋「國家訓練站才剛草創，難免會有些不足之處」。但去年結算使用的經費是300多萬沒錯，體育署預支多出來的部份，網協也必須返還。

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(中時新聞網)