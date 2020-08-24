為了滿足國內網球「潛優選手」的訓練需求，教育部體育署自去年起全額補助中華網協約千萬元，承租台北市內湖區的「台北網球中心」部分場地及其他相關開銷，設立「國家訓練站」，但中華網協竟然「物盡其用」逕自違規收錢對外招攬「自費選手」，利用國家補助做起無本生意。

面對聘請助理教練教導自費選手一事，網協代理祕書長王凌華避重就輕地表示，體育署訂定教練的月薪只有4萬5千元，根本找不到教練願意教球，「中華網協只能自己籌款（招收自費選手）補足差額。」然而，立委鄭正鈐質疑，體育署明明已經全額補助國家訓練站逾1千萬元經費，而且實際僅用掉300多萬元，為何還需要自籌款項？王凌華對此表示：「剩餘的補助款就交還給體育署。」

立委鄭正鈐進一步指出，中華網協去年針對培訓潛優選手的各項計畫，編列3125萬元的預算，體育署百分之百補助，然而，目前體育署關於國家訓練站的補助經費，卻有1100多萬元及900多萬元等兩種版本，「中華網協官網公告的數字則是660萬元，到底是誰在說謊A錢？是誰在偽造文書？一定要查清楚。」鄭正鈐表示已於8月17日行文教育部政風處，要求查個水落石出。

立委鄭正鈐發現，體育署補助網協的經費雖有1186萬與952萬兩種版本，但都遠高於網協對外聲稱的666萬。（圖／讀者提供）

立委鄭正鈐也直言，中華網協利用國家資源私自招生牟利，明顯有詐欺及圖利之嫌，「而且中華網協多年來工作計畫、潛優計畫、國際交流計畫，都疑有多領補助及逃漏稅等情事，情況相當嚴重，不知道中華網協究竟還有多少未爆彈？」

體育署訓練競賽輔導科科長謝奇穎表示，體育署針對網球菁英的補助經費有限，在網協沒有動用到國家訓練站經費的前提下，網協自行對外收費招生是「樂見其成」，但網協最好能有具體而完備的計畫來做這件事情（收費招生）。

至於立委鄭正鈐所指有不同預算版本的情形？謝奇穎則解釋「國家訓練站才剛草創，難免會有些不足之處」。但去年結算使用的經費是300多萬沒錯，體育署預支多出來的部份，網協也必須返還。

付費在國家訓練站打球的學員家長說，「學費」都是按月匯給天母網協。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)