國民黨在高雄市長補選中再嚐敗績，低氣壓籠罩黨中央，尤其黨主席江啟臣欽點的候選人李眉蓁得票率未達標，藍營高雄得票率再創新低，政壇傳出江啟臣將在9月6日國民黨全代會中遭「逼宮」，茶餘飯後綠營民代和名嘴樂此不疲。

知情人士向本刊透露，敗選當晚國民黨內憂心忡忡，不僅是朱立倫、侯友宜等黨內諸侯急著安撫江啟臣，韓國瑜陣營也透過重量級人士緩頰，認為市長補選只是罷韓的「延長賽」，江無須為此扛責，免遭綠營見縫插針亂了陣腳。

高雄市長補選失利後，國民黨隨即宣布啟動「恢復公投綁大選」公投案連署，領銜提案的黨主席江啟臣親自走到捷運站門口開講，卻難逃揶揄「另闢戰場轉移敗責」，江啟臣將被逼宮傳聞甚囂塵上，甚至有親綠名嘴斷言國民黨將分裂成「國民黨」、「中國黨」，綠營民代探論「鄰居的家務事」更是眉飛色舞。

一位資深藍委不諱言，黨內確實對江啟臣的部分改革主張有意見，但似乎嗅不出「換主席」的氛圍，倒是綠營看「別人吃米粉，卻在喊燒」，相當幸災樂禍；相較於蔡英文總統和陳其邁歷經多番敗績，若因而憂讒畏譏，當年學運世代早就覆滅，那來今天的接班梯隊，如果國民黨三不五時就換首腦，就算「備位天王」再多，恐怕也不及「補血」。

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(中時新聞網)