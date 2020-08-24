LUKA CALLED GAME 🚨 pic.twitter.com/2DJgqaABRM — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 23, 2020

東契奇這種神乎其技的表現，哪像前役扭傷左腳踝的傷兵！東契奇24日交出43分、17籃板及13助攻的連兩場大三元成績單，更在比賽結束槍響同時投進絕殺三分球，幫助獨行俠135比133延長險勝快艇，硬把季後賽首輪扳成2比2平手。

賽前還跟快艇前鋒哈瑞爾上演大和解的東契奇，還沒打完前3節，就完成季後賽生涯首次連兩場大三元壯舉，也幫獨行俠打完前3節，反以93比85超前快艇，甚至來到末節仍然持續保持領先，可是里歐納德與路威廉斯再幫快艇追上。

里歐納德正規賽最後1分56秒的三分球，把比數追成117比119，甚至靠著路威廉斯正規賽最後50.6秒3罰中2，快艇成功追平，也把比賽逼入延長；來到延長賽，雙方形成互有領先僵局，打到最後50秒，雙方仍以130比130平手。

東契奇最後19秒切入上籃得手，除了幫助獨行俠領先，更是他本季比賽個人第40分，沒想到快艇前鋒馬可斯莫里斯最後9秒投進超前三分球，獨行俠反而落後1分，也造就東契奇在比賽槍響同時不可思議投進絕殺三分球的神奇結局。

其實獨行俠此役除了東契奇帶傷上陣，波爾金吉斯也因膝蓋痠痛缺席，卻還是上演奇蹟絕殺秀，柏克替獨行俠貢獻25分，小哈達威21分；快艇以路威廉斯36分最高，里歐納德32分，可惜保羅喬治持續低迷，全場投14中3、僅拿9分。

東契奇(右)不僅連兩場大三元，更投進絕殺三分球幫助獨行俠險勝。(美聯社)

(中時 )