107年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位(每十萬人25.7人)。根據國民健康署106年「國民健康訪問調查」3,280位65歲以上老人中，自述過去一年曾跌倒者有495人(15.5%)，也就是說每6個老人，就有1位在一年內有跌倒的經驗，嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡。

超過6成長者跌傷後 仍未採取防跌措施

國民健康署106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾跌傷且有就醫者為264人(8.4%)，跌傷就醫後僅約2成長者會注意提升居家安全，逾6成長者跌傷後未採取任何防跌措施，進一步分析長者跌傷地點，室內發生跌傷的第一位為臥室(35.6%)，第二位為客廳(30.8%)，第三位為浴室(17%)；室外發生跌傷的地點第一位為街道或路上/路邊(62.9%)，第二位為公園/運動場或溜冰場(10.4%)，第三位為菜園/農地(9.4%)。

跌倒原因以滑倒、絆倒居多 防跌3招時時刻刻要記牢

另外，從長者跌傷的原因來看，第一位為滑倒或絆倒(43.2%)，第二位為失去平衡或頭昏(37.1%)，第三位為碰到或撞上物品或人(11.7%)。一般而言，長者會因為上述原因跌傷，可能和身體功能下降，如視力、聽力、肌力、平衡感、生病、使用鎮定藥物或合併多種用藥等有關。

針對長者跌傷的地點及原因，國民健康署提出防跌三招，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全：

第1招：規律運動不能少 遵循醫囑來用藥

第2招：居家環境要注意 照明、防滑要小心

第3招：起身、外出要留意反光標誌 馬路行走不要急

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(中時新聞網)