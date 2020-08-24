日本首相安倍晉三繼17日進醫院檢查後，24日上午將再赴東京的慶應大學醫院檢查。

時事通信社、每日新聞、富士電視台報導，多位政府、執政黨相關人士透露，安倍在調整行程，將再赴醫院檢查。

《讀賣新聞》報導，政府相關人士表示，今天去醫院是為了聽取17日健診的結果。

安倍6月時已做過例行健康檢查，8月17日才剛去慶應大學醫院檢查，在醫院待了7個半小時，19日恢復公務時在首相官邸向媒體表示，「為了萬全地管理健康狀況而接受檢查」「今後仍將繼續努力工作」。

(中時新聞網)