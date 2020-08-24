又是健檢？日相安倍今將再進醫院檢查 07:262020/08/24 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三繼17日進醫院檢查後，24日上午將再赴東京的慶應大學醫院檢查。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三繼17日進醫院檢查後，24日上午將再赴東京的慶應大學醫院檢查。 時事通信社、每日新聞、富士電視台報導，多位政府、執政黨相關人士透露，安倍在調整行程，將再赴醫院檢查。 《讀賣新聞》報導，政府相關人士表示，今天去醫院是為了聽取17日健診的結果。 安倍6月時已做過例行健康檢查，8月17日才剛去慶應大學醫院檢查，在醫院待了7個半小時，19日恢復公務時在首相官邸向媒體表示，「為了萬全地管理健康狀況而接受檢查」「今後仍將繼續努力工作」。 (中時新聞網) #檢查 #醫院 #安倍 #例行健康檢查 #日本首相 也許您會感興趣 國際熱門新聞 妙齡女單赴艾拉特度假聖地自助旅行 慘遭30男輪暴 - 國際 戲院沒人變摩鐵 情侶上演騎乘式活春宮全都錄 - 國際 法官大姊受夠了 私下狂轟川普：不讀書又鬼話連篇 人生僅5大成就 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 俄羅斯將與大陸及華為合作開發5G技術 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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