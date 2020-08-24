台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今早再度提訊在押的前太流負責人李恆隆，檢方緊鑼密鼓偵辦，李恆隆幾乎天天都被提訊，比對同案其他被告供述。李恆隆自遭收押迄今20天，總計已共被調查局、北檢第8次提訊。這顯示檢調急切需要李的證詞「緊咬」涉案立委、助理。

據了解，由於涉案立委多半未鬆口，加上李恆隆身體狀況不佳，檢方基於李恆隆所涉的不違背職務行賄罪、違背職務行賄罪，僅分別為法定本刑為3年以下徒刑、1年至7年徒刑，罪責非重，因此檢方擬策動李恆隆為「汙點證人」，若李能供出行賄內情，即可依法減刑、免刑，藉以加速案件偵辦進度。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人，居間行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地檢署偵辦本案，自7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，翌日訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明多人，台北地院歷經4天3夜開庭後，8月4日裁定羈押禁見李恆隆等人。

自從李恆隆遭收押後，檢調就開始密集提訊他，先是調查局北機站在8月7日提訊李恆隆等4人，李恆隆因調查局訊問時間過長，未送北檢複訊，逕解送看守所，北檢為此在10日首度提訊李。

8月12日、13日、17日、19日、20日、21日，北檢又連續安排提訊李恆隆，讓他「暢所欲言」，但其中21日下午的提訊，因李例行回診就醫，北檢改期再訊，決定在24日上午再提訊李。

24日上午，北檢再提訊李恆隆，這已是北檢第7次提訊他，若加上北機站8月7日的提訊，總計李恆隆自4日遭法院裁准羈押起迄今20天，光他一人就已被檢調密集提訊多達8次，是全案中提訊次數最多、最密集的在押被告。

(中時 )