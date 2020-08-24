天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)再度刷新棒球場外的紀錄，他的一張菜鳥簽名球員卡上周末以390萬美元(約1.1億台幣)結標，超越「飛行荷蘭人」華格納(Honus Wagner)在2016年的312萬美元球員卡。這也是現役球員價值最高的球員卡。

今年7月，職籃明星詹姆斯(LeBron James)一張稀有菜鳥球員卡以180萬美元售出，衝破卓奧特球員卡先前的92.25萬美元紀錄。然而卓奧特這張390萬美元的卡片，光是起標價就高達100萬美元。

天使總教練麥登(Joe Maddon)說：「蒙娜麗莎可以賣多少錢？達文西的作品多少錢？這實在難以想像。之前最高價的是華格納球員卡？我的天哪。有人相信這張卡值這麼多錢。」世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》在60年代被保險公司估價1億美元，算上通膨相當於現在8.6億美元。至少在棒球界來說，最貴的收藏品是「Trout的微笑」。

這張卡兩年前被賭城運彩專家Dave Oancea在eBay以40萬美元買下，當時卓奧特已經很厲害，但還沒簽下破紀錄的肥約。Oancea在拍賣前表示：「大家都說我瘋了，40萬美元都可以買房子了，我卻拿去買一張小紙板。諷刺的是我現在要進帳好幾百萬美元了。」

(中時新聞網)