行竊不可取，若是帶著孩子做出偷竊之舉，真是最壞身教。透過老闆友人爆料，表示有一位媽媽推著推車在萬華附近的小吃店，欲購買晚餐，對著店員說她很急，眼神又不時地觀察店家的監視器位子，趁著店員忙碌之際，把店家的手機順手就藏在皮夾下，整個犯案過程都被監視器側錄下來，也已報警處理。

老闆友人向《中時新聞網》表示，本月22日晚間大月6點半左右，正值晚餐時刻，這位婦人就推著推車，走進店內，表示欲購買晚餐，並催促店員表示自己很急，而眼神又不時觀察監視器位子，在店家忙於準備，無暇顧忌之下，這位婦人就趁著他人不注意，將店家放置桌上的手機，藏在自己皮夾下，便泰然自若地在一旁講電話，好像什麼事也沒發生。店員忙碌完畢後，發現手機不見，急忙調閱監視器查閱，發現正是該名婦人順手牽羊，整個行竊過程都被監視器拍下來，隨後也將該影片上傳至《我是萬華人》臉書社團，也已報警請警方處理。

婦人推著寶寶推車，進入店家竊取手機，也不顧孩子也還在一旁。（圖／讀者提供）

老闆經營的小吃店，位於康定路峨嵋街口上，店家表示「婦人離去後，往將軍廟的方向走去」，同時也向這位婦人喊話「希望妳回頭是岸，那個手機裡頭，都是與小孩及過世奶奶的照片」，十分珍貴。而偷竊他人私人物品，竟還帶著孩子一起，真是最壞身教！

店家最後還補充，自己是老實人，由於婦人的偷竊手法相當純熟，「也許不是第一次行竊」，希望周遭的店家都要多注意，別再受害。

(中時新聞網)