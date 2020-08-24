集保結算所為持續精進創新、讓世界看到台灣軟實力，攜手馬來西亞集保公司（Bursa Malaysia Depository），19日合作舉辦e存摺線上研討會，共同探討數位潮流下的證券存摺服務趨勢、跨產業相關生態系建構及未來潛在契機。

集保表示，公司長期致力於金融科技（FinTech）應用、關注國際發展動態，對投資人的服務亦與時俱進，與馬來西亞集保公司分別為東北亞及東南亞「證券e存摺」領頭羊，此次交流對雙方資本市場的投資人服務發展將有相當助益。

集保於2017年3月推出「集保e存摺」，秉持以顧客為中心的態度，透過投資人角度思考及數據分析持續精進功能與服務，投資人除可查詢資產資訊，同時也可直接連結至股東電子投票服務，使用戶數已於今年2月達到100萬戶的里程碑。

而馬來西亞集保公司亦於去年推出e存摺「Bursa Anywhere」，並在今年新增免臨櫃股票匯撥及股息設定功能。在全球新冠肺炎疫情避免實體接觸下，集保e存摺及Bursa Anywhere成為協助投資人防疫及維護權益的好幫手。

集保基金暨國際部協理陳光輝表示，集保e存摺從初期整合多個證券戶的「一機多摺」，進化為整合股票、債券、基金、黃金等多元資產的「一機多金」，並跳出存摺框架、結合視覺化市場資訊及客製化股務推播服務。

陳光輝指出，集保e存摺的成功經驗，一直是亞太地區集保組織（ACG）會員交流的熱門議題。在此次交流中，看到各國集保機構均致力金融科技發展，持續精進提供投資人低成本、高效率服務，並積極透過跨國實務交流及經驗分享，隨時掌握國際趨勢及更多發展可能。

(時報資訊)