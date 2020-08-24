櫃買中心公告，泰偉（3064）及東碩（3272）股票因連3個營業日達公布注意交易資訊，自今（24）日起至9月4日的10個營業日預收款券，並分別改以每45分鐘、每5分鐘人工撮合一次。

櫃買中心表示，泰偉股票自24日起，改以人工管制的撮合終端機每45分執行撮合一次。投資人每日委託買賣泰偉股票時，證券商應就當日已委託買賣收取全部買進價金或賣出證券，但違約專戶委託買賣泰偉股票時則不在此限。

而東碩股票及國內第二次無擔保可轉債東碩二（32722），自24日起亦改以人工管制的撮合終端機每5分執行撮合一次。投資人每日委託買賣東碩、東碩二單筆達10交易單位或多筆累積逾30交易單位時，證券商應就當日已委託買賣收取全部買進價金或賣出證券。

針對東碩及東碩二的信用交易部分，櫃買中心表示，證券商應向投資人收足融資自備款或融券保證金，但信用交易了結及違約專戶委託買賣東碩及東碩二時則不在此限。

(時報資訊)