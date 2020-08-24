新任高雄市長陳其邁競選時曾多次承諾，他會延續前高雄市長韓國瑜路平等一些基礎設施等的政策，而且他的道路品質會比韓國瑜更好，這項任務已交付新任副市長林欽榮。

臉書「高雄好過日」粉專22日發文表示，對於韓國瑜的路平政策，陳其邁競選時曾多次表示，他的路平一定會比韓國瑜更好更耐用，也會參考日本東京的道路標準，來改善高雄的道路。這項政策已交給林欽榮，而被授予重任的林欽榮接受《中央社》採訪時直言，有信心做好，但也有點擔心「自己被路平埋藏」。

該粉專表示，林榮欽這句話深有玄機，因為「過去我們都知道，選舉到了政府就會把馬路鋪平」。其實，路平有一定工法可循，近幾年市府工務單位陸續引進新工法，韓市府任內鋪路也是延續如此作法。只是韓市府花更多錢鋪路，甚至因應選舉，把救急的第二預備金都灑下去提早刨鋪道路，甚至讓「燈亮路平水溝通」成為唯一政績指標。這種過度放大的宣傳手法，其實不利於城市政策大方向的討論。

該粉專更表示，林欽榮雖有工務專業，但林很清楚，要路平，背後的管線管理、貨運路網調整、都市計畫調整，這些才是百年大計，卻是一任市長任內看不出來的。再者，高雄這座城市最重要的問題，是城市轉型，產業升級，如果媒體聚焦在鋪路，那對市民來說其實並沒有好處。

至於陳其邁稱道路標準品質要參照東京的標準，該粉專派出特派員，帶大家看看東京的路平，可以看到幾個值得高雄學習之處：

1. 負責任的工程與監造單位：特派員在令和元年第一天造訪皇居時，發現皇居門口道路刨鋪時，工程單位的名稱、施工時間，竟然都鑲嵌在工事起訖點，展現施工單位的自豪。未來讓路平結果透明化，讓市民檢驗，是市府第一步。

2. 共同管溝施作：特派員在東京地下鐵A13出口，看到了一個「銀座共同溝」的展示區，原來，早在關東大地震後，在1926年，銀座就建設了日本第一條共同管線。而在1963年日本更立法實施《關於共同溝的整備等的特別措置法》，逐步推動建設。高雄是在2000年謝長廷市長任內，完成全國第一條共同管線，2004年進行全市共同管線整體規劃通盤檢討，2018年獲得前瞻計畫補助進行縣市合併之通盤檢討，近年逐步納入重劃區施工規範，也預計要趁輕軌二期與黃線施工同步進行沿線共同管溝施作，但因經費關係，離全市普及還有距離。

3. 結合路安設計：除了馬路鋪平外，路緣石的平整施作，和人行道的平整結合，以及促進道路安全的設計、標線劃設，這些需要通盤考量，我們希望除了路平，工程時也一併考慮NACTO或營建署設計規範，來增加道路安全，才能有效降低道路傷亡。

4. 城市使用區劃：東京市區絕少看到貨櫃車、拖板車，原因自然是港區、工業區和城市使用分區的充分區隔，道路的有效疏導。南高雄許多路段因為重車、拖板車頻繁輾壓，道路品質很難變好，2018年起市府爭取到中央前瞻基礎建設經費，重新改良路基底，讓道路變好許多，然而這些政績竟然都被韓市府收割。不論國七蓋不蓋，或是怎麼蓋，港區物流的調整，貨運的嚴格分流，對於減少道路損耗都有相當幫助。

(中時新聞網)