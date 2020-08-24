苗栗縣議員曾玟學宣布退出時代力量。（圖／摘自曾玟學臉書）

時代力量將於8月25日起連續3天，進行決策委員網路投票，網路卻出現一份黃國昌錄音檔，痛批苗栗縣時代力量議員曾玟學，曾玟學因此宣布退黨，直批一直感受到黃國昌對這個政黨的影響力與控制力。對此，黃國昌深夜做出回應，表示對於曾玟學退黨感到錯愕、難過，指控音檔遭惡意剪接。

曾玟學在臉書表示，聽到錄音檔除了錯愕，更多的失望，「我想我沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定」，宣布退出時代力量。因從未聽過黃國昌及其他人的不滿與批評，互動也算良好，不相信他（黃）會是這種人，直到聽到錄音檔，更難過的是整天下來，竟沒有任何人對黃國昌的言論有任何意見，甚至有人覺得是曾玟學自己放消息，只想獲得自己的政治利益，黨內的種種事件讓曾玟學感到心寒，「只要意見不同就要被鬥爭，就是一個能夠給年輕人希望的政黨嗎？」

對此，黃國昌也在臉書做出回應，2019年初卸任黨主席，決定不再參與決策委員選舉，為促成黨內合作退居第二線，協助有相同想法的夥伴共同推動黨務，當時他們所推舉參與決策委員的同仁，自己也都給予支持，之後因內部的摩擦與歧異，造成一連串的紛爭與誤解，不同想法的夥伴，有時會希望他協助溝通，期盼能解決彼此誤會與歧見。

黃國昌遺憾表示，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式扭曲中傷，相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞。

曾玟學宣布退黨，黃國昌感到十分錯愕、難過，過去幾年一直盡最大力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同理想與目標，「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過」。

黃國昌認為，曾玟學是一位認真的議員，希望他能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力，「任何的誤會與責難，到我為止」，不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾，自己也會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。

(中時新聞網)