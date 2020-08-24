前總統馬英九與總統蔡英文近日因兩岸議題隔空互批，馬質疑民進黨政府的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文則反擊，馬是「卑躬屈膝」。對此，有評論認為，馬針對台海危機重砲批抨政府，使得府院黨全面反擊，讓國民黨走出之前被綠營壓著打的窘境。該評論認為，馬英九此時出手示警對戰爭邊緣的台灣，應能有喚醒效果，「民進黨終於出現對手了」。

馬英九嗆蔡政府卑躬屈膝，蔡英文昨表示，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。蔡要馬冷靜想想，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」黨政人士則批評，從美國衛生部長阿札爾訪台後，國民黨便不斷操作、攻擊蔡政府「親美」議題，但無論是雷根號航空母艦戰鬥群的部署，或是美機兩周至少飛六次等動作，直接間接否證國民黨的政治操作，也打臉馬英九的政治口水。據《中評社》報導，馬英九挑起的反戰議題，所產生的棒喝作用，是民進黨政府最害怕的。

該評論指出，馬重話批蔡英文，使府院黨、軍方、網軍全面反擊，更質疑馬賣台、舔共。馬挑起的議題是這波台海危機以來，首度把台灣需不需要戰爭？做為社會議題來討論，「在此之前，綠營佔領所有輿論陣地，長期積弱的藍軍根本沒有話語權」。

該評論直言，馬英九挑起的反戰將掀起新一波的路線論戰，也是兩岸路線的討論，兩岸究竟要發展成什麼關係，是否終須一戰？馬此時跳出來，有一定程度能整合藍軍，以其位階拉高國民黨話語權。

(中時新聞網)