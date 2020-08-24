玉女歌手方季惟當年紅遍華人演藝圈，有「永遠的軍中情人」之稱，孝順的她為照顧父母，有很長一段時間淡出歌壇，現53歲的她也替未來做好準備，不僅買好保險，更打算以房養老，非常享受單身生活。

據《鏡週刊》報導，方季惟出生台北萬華望族，家族家產遍及中山北路、林森北路一帶，但因為爸爸替人作保，背債9千萬，因此她從小就扛起家計，不僅擺過地攤、送過瓦斯，也曾在餐廳駐唱，出道發片也是為了幫忙還債。

而孝順的她為了家人，也規劃買房子，因此20幾歲賺到錢後，曾買過2次預售屋，但因為工作中斷，經濟無法負擔，只好忍痛賣掉，之後買房子都會先考慮清楚，現她除了自住房產，還有房子出租，另外她也買醫療險和儲蓄險存錢。

享受單身生活的她，近期發現脖子附近多2顆腫瘤，需定期追蹤，她也瀟灑表示：「萬一有天生病了，除了保險能照顧我外，看哪個兄弟姐妹照顧我，將來這些都留給他。」

(中時新聞網)