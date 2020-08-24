新冠肺炎席捲全球，巴西是全國疫情第二嚴重的國家，但該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻輕忽疫情，不僅在疫情期間「嗨玩水上摩托車」，甚至還不肯戴口罩。如今波索納洛為了挽救形象走訪地方，下機時看了熱情的小朋友上前，他便和對方玩起「飛高高」，結果旁人看到後都相當驚訝，因為波索納洛眼中的孩子，其實是大人。

巴西近期不只受到疫情影響，加上亞馬遜大火，讓波索納洛焦頭爛額，也讓他興起走訪基層的念頭，日前他前往塞爾希培州（Sergipe）首府阿拉卡茹（Aracaju）進行探訪，一下飛機就看到熱情的民眾再歡迎他的到來，而他也和這些民眾一一擁抱。

期間，波索納洛看到一名身穿西裝、打著領帶的小朋友，隨後便將對方抱起來，展開自己驚人的體魄，一把將小孩子舉上肩，大玩「飛高高」，沒想到卻讓一旁的路人看傻了眼。

事實上，波索納洛眼中「小朋友」，是一名患有侏儒症的成年男子，當一旁民眾紛紛大喊：「那不是小朋友啊！」波索納洛才驚覺自己抱的不是孩子，尷尬地將對方放下來，最後揮手離開。

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(中時新聞網)