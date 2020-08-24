小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】台積電有抗體 鐵嘴外資喊536元

台積電上周市值力守11兆元，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，台積電受惠5G智慧機放量、CPU委外代工與新業務帶動，營運動能刺激股價漲升速度遠超過預期，將推測合理股價由421元直升536元，躍上外資券商最高。

【2】台積電新里程碑 7奈米出貨逾10億顆 6奈米投產

台積電宣布達成令人驚豔的里程碑，由台積電生產的7奈米良品晶片（good die）累計出貨量已在7月超過10億顆，面積合計超過13個紐約曼哈頓街區。同時，台積電優化7奈米製程推出的6奈米已經開始進入生產階段，並採用先進的極紫外光（EUV）技術取代部份浸潤式微影光罩層，相信可為人類生活帶來更多創新。

【3】融券軋不停 本周台股有望重上月線 挑戰12,900點

台股軋空不停歇，融券張數即將跌破60萬張，投資專家看美股維持高檔強勢，有機會帶動外資回補買盤，本周指數將重新站上月線12,717點，不排除挑戰12,900點，業績題材股可望出頭。

【4】MiniLED起飛 友達集團大贏家

MiniLED背光應用將持續擴大，Omdia顯示器部門資深研究部門總監謝勤益表示，除了蘋果iPad Pro將導入之外，就連三星Galaxy Tab也計畫導入，可望加速MiniLED應用的普及。據了解，友達正積極送樣中，2021年MiniLED背光應用起飛，友達集團成為大贏家。

【5】15檔非電績優股 法人搶買

美國川普政府將對華為祭出更嚴格的管制令，傳聞可能封鎖第三方晶片業者出貨給華為，引爆科技股賣壓。台股21日雖見反彈，但投資人對電子族群後市有疑慮，15檔非電績優族群包括聯嘉（6288）、鈺齊-KY（9802）等，獲資金進駐拉抬股價。

(中時新聞網)