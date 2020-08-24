第8號颱風巴威有季風槽支持，形成緊密紮實的颱風朝黃海前進，今天有機會增強為中颱。而下個颱風何時會生成，氣象達人彭啟明表示，現在是颱風發展最旺盛的時間點，任何擾動只要合適，都有機會成颱，要隨時警戒。

彭啟明提醒，因為低壓發展都在台灣附近，導致颱風生成的消息及警報同時發生，讓人措手不及，因此平常的防颱準備工作變得很重要。

彭啟明在臉書寫道，本周有潮濕西南風的水氣，配合海陸風環流使南部天氣不穩定，早晚易有雨勢、零星閃電。北部今明兩天(24、25日)在偏西南風環境下，反而天氣穩定，午後陣雨較少。周三(26日)到周五(28日)西南風水氣再增強，南部雨勢更多，降雨範圍將擴及到中部，甚至北部也有午後雷陣雨發展機會，這三天全台下雨的機會很高。

彭啟明說，周末西南風有機會減弱，雖然這周尚未看到有颱風發展趨勢，但還是要留意擾動發展，「因為在這段颱風發展最旺盛的時間點，任何擾動只要合適，都有機會發展成颱風」，只是到目前為止，季風低壓發展都偏南海到菲律賓東方海面上，並未再往東延伸，導致颱風都在台灣附近形成，同時很快地發布警報，讓許多人措手不及，相對地颱風的影響就較為減輕。

周三至周五西南風增強，全台有雨。(中央氣象局)

(中時新聞網)