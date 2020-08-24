美國8月Markit製造業PMI初值報53.6，優於市場預期，那指、標普上週五創歷史新高，美股四大指數漲幅介於0.34至0.79%，指標股蘋果、特斯拉在股票分割日臨近，紛紛創下新高表現，NIKE上漲1.6%。

台股目前在5日線(12,715點)、10日線(12,748點)、月線(12,718點)之下，經歷大跌後，呈現強彈，指數最終大漲245.2點，漲幅1.98%，收在12,607.84點，成交金額為2,256.69億元。三大法人合計買超63.88億元，外資買超56.06億元、投信買超9.11億元、自營商賣超1.29億元。

台股價漲量縮，結構不利盤勢，後市仍需量價得宜，方對盤勢有利。目前支撐為季線(約12,080點)附近，壓力月線(約12,718點)附近。KD死亡交叉但開口略有收斂，K值重返於50之上，短線暫以中性整理格局看待。

指數急跌後反彈，但後市需要站回月線支撐，盤勢方能轉強，因此未能站回月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過四成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)