太空人投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)24日投出罕見的超慢速曲球，時速僅53.5英里(約86公里)，成功騙到教士隊打者葛瑞斯罕(Trent Grisham)，他傻眼沒出棒成為好球。上一顆唬到打者的超慢速好球是將近3年前的艾瓦瑞茲(Henderson Alvarez)投出，那顆只有52.5英里，打者也沒揮。

葛瑞斯罕被騙到之後有些尷尬，他前役轟出單場3響炮打爆太空人，這算是葛倫基小小的報復。這種球也被稱為「小便球(Eephus Pitch)」，eephus的語源就是「什麼都沒有」，不能算是一種正式球種。野手被迫登板時也會投這種球，被打者逮中會很慘。

這顆小便球出現在3局下，葛倫基下一球以正常速度的四縫線三振葛瑞斯罕，今日葛瑞斯罕4打數掛零吞下2K。然而4局下葛倫基被連續安打失掉3分，投完6局退場無關勝敗。教士的全壘打依舊可怕，8局下馬恰多(Manny Machado)轟出兩分炮，終場以5-3擊敗太空人。

教士隊氣勢如虹取得7連勝，18勝12敗躍升為國西第2豪強，僅次於道奇。太空人苦吞3連敗，不過15勝13敗仍可立足美西，因為遊騎兵、水手、天使都一厥不振。今年季後賽規模擴充到16隊，只要守住分區老二就可晉級。

(中時新聞網)