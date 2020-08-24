媒體報導台南農地有爐碴等廢棄物回填，環保署今天表示，已對超標農作物附近土壤進行戴奧辛檢測，至目前為止並無土壤超標情形；且在未完全移除廢棄物之前，禁止糧食作物耕作。

行政院環境保護署晚間發布新聞稿表示，媒體報導所提到台南農地案主要為遭受爐碴及低強度混凝土構造物（CLSM）等廢棄物回填，台南市政府先以事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP）檢測方法確認爐碴及CLSM回填層廢棄物是否為有害事業廢棄物，另以土壤檢測方法確認回填層以下原生土壤層（天然未混雜有廢棄物土壤）是否遭受廢棄物溶出重金屬污染。

此外，環保署配合農委會對超標農作物附近土壤進行戴奧辛檢測，至目前為止並無土壤超標情形；環保署基於風險控管及預警原則，協調請台南市政府要求地主、耕作人辦理休耕，且在未完全移除爐碴粒料及CLSM回填層廢棄物前，禁止糧食作物耕作。

環保署強調，本案所執行相關採樣及檢測作業皆由認證檢測機構執行，也依公告標準檢驗方法辦理；經台南市政府環保局進行土壤採樣調查後，確認均未超過土壤污染管制標準，該地所填埋廢棄物，已依廢清法要求限期清除。

環保署統計自104年至今年5月，檢、警、環結盟聯合查緝環保犯罪中，違反「廢棄物清理法」案件總計897件，屬非法棄置行為並移送地檢署案件計869件，占97%，顯示結盟機制已有效打擊非法棄置不法行為，維護國土安全。

(中時新聞網)