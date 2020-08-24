8號颱巴威越走越遠，「餘孽」卻持續作亂。台灣地區受俗稱「颱風尾」的西南水氣影響，今（24日）起一連5天天氣相當不穩定；周三（26日）影響加劇，降雨範圍擴大、時間拉長，中央氣象局今晨針對南台灣發布大雨特報。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指太平洋高壓增強，所產生的導引氣流引導巴威走向東北，朝琉球西方海域前進；今晚起太平洋高壓向北擴展，導引氣流將把巴威帶往大陸東北、朝鮮半島一帶。

吳德榮指出，巴威將在26日達最強，挑戰今年最強颱風。根據歐洲中期預報中心模擬，未來路徑及強度變化，都有類似預測。今起台灣附近受巴威引進的西南風影響，雨一路下到周五。西南風挾帶的水氣，26日起「愈來愈濕、影響加劇」。

今、明兩天天氣不穩定，迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展機率，有陣雨或雷雨，恐有較大雨勢。其他地區晴朗炎熱，北部、東部最高溫回升至36度，上看37度。各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。

(中時新聞網)