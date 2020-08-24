苗栗縣南庄鄉鹿場部落祕境苦花潭，週日（23日）中午驚傳溺水意外，民眾報案，一名男子從10公尺高度跳入潭中卻不見蹤影，消防員獲報趕到現場打撈起溺水男子，卻早已回天乏術。據了解，這名才20歲的李姓青年，是南部某大學籃球校隊球星，去年才獲得新生盃MVP。

位於南庄鄉鹿場部落風美溪的苦花潭，因風景絕美，經網路宣傳成為許多遊客前來戲水和打卡祕境。但因潭水深遂，當地警消單位也經常勸導前來遊玩民眾，切勿擅自下水游泳，以免發生危險。

昨天南庄消防分局中午12時半左右，接獲民眾報案，有男子在苦花潭跳水失蹤，但因地處偏遠，警消花費許多時間趕往現場，約下午1點半左右找到溺水的李男，卻早已失去生命跡象，報請檢方相驗中。。

據自由時報報導，李男為台中市某私立大學的籃球隊員，去年才獲得新生盃MVP，體能出眾。李男昨早偕同女友等一行4人，從彰化縣和美鎮前來南庄戲水，李男從高約10公尺的高處跳水，卻沒有浮出水面。

部落居民嘆，苦花潭風景秀麗，但潭水深淺不一，10多年前就曾發生2名大學生戲水溺斃，但因地處偏遠，過去鮮少外人來訪，今年因有網紅前來探訪拍攝美照後爆紅，入夏後遊客暴增，也衍生垃圾亂丟、破壞環境、文化衝突等問。

(中時新聞網)