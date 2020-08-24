隨著七六人在24日遭到塞爾提克4連勝橫掃出局，當家中鋒恩比德自然遭受外界不少抨擊，讓七六人總教練布雷特布朗不禁跳出來替他喊冤，強調恩比德的腳踝早已受傷，卻決定堅持打下去，「我替恩比德在季後賽所做的事情感到驕傲！」

雖不清楚恩比德的腳踝到底何時受傷，起碼他在今年季後賽首輪表現仍很優異，平均每場可拿30分、12.3籃板，投籃命中率4成59，相較於托必亞斯哈里斯、荷福德兩名年薪比他還高的隊友，恩比德的表現已經相當稱職，也夠賣力了。

恩比德賽後被問到自己是否打得不夠強硬，他無奈回答，「很多人希望我成為歐尼爾，但這個聯盟跟他打球那個年代不同了，裁判總是吹我進攻犯規，不能用手肘撞人，也不可以推人，我仍可以具有統治力，但這應該是關乎全隊的事情。」

從恩比德回答可以聽出，他對隊友與布朗的不滿情緒，其實不僅恩比德，就連本季才加盟七六人的賈許理查生也嗆聲，「布朗是個好人，但他未來必須更有責任感，我感覺本季並沒太多，這也是我們問題之一。」看來布朗帥位越來越危險了。

(中時 )